دليلكِ للحفاظ على بشرة شابة لأطول فترة ممكنة

تشكّل حماية #البشرة من علامات #الشيخوخة المبكرة أحد أبرز اهتمامات المرأة العصرية، نظراً لأهمية الإطلالة في حياتنا الشخصية والاجتماعية على السواء. تعرّفوا على أبرز الخطوات التي تساهم في الحفاظ على بشرة شابة لأطول فترة ممكنة، واعتمدوها في حياتكنّ اليومية لتأخير ظهور التجاعيد.

1- كيف تظهر التجاعيد على البشرة؟

يعود ظهور #التجاعيد على البشرة إلى سببين أساسيين: أولهما داخلي، وهو عامل الوراثة. والثاني خارجي مرتبط بالعوامل الطبيعية كأشعة الشمس والتلوث والتدخين والضغط النفسي وغيرها، فتظهر على سطح البشرة تجاعيد، إما تعبيرية تتوزع في المنطقة العلوية من الوجه، أو تجاعيد غير تعبيرية تظهر في المنطقة السفلية منه، كما يمكن أن تتسبب هذه العوامل بترهل البشرة.

2- كيف نحمي البشرة من التجاعيد؟

تبدأ الخطوات الوقائية بحماية البشرة من أشعة الشمس. لذا يتم التشديد دائماً على ضرورة استخدام كريم وقاية بدرجة حماية عالية جداً، وتجنب التعرض لأشعة الشمس في الأوقات التي تزداد فيها حرارتها، أي بين الثانية عشرة ظهراً والثالثة عصراً. كما أن الامتناع عن التدخين والإكثار من شرب الماء واعتماد نظام غذائي صحي يحتوي على مأكولات مضادة للأكسدة كالفاكهة والخضار والمكسّرات النيئة من شأنه أن يساعد في تأخير ظهور التجاعيد.

3- هل تؤثر عملية ترطيب البشرة على حمايتها من التجاعيد؟

عملية الترطيب الداخلي هي خطوة أساسية وفعالة في الوقاية من التجاعيد، وهي تتم من خلال تناول الطعام الصحي، وتناول الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم. أما الكريمات المرطبة فهي تساعد على ترطيب البشرة من الخارج وحمايتها من الجفاف وتمنع ظهور التكسرات على سطحها.

4- هل يمكن الحفاظ على شباب البشرة دون اللجوء إلى الجراحة التجميلية؟

هناك العديد من الوسائل التي تساعد في التخفيف من التجاعيد، منها عملية تقشير البشرة التي تعمل على التخلص من الطبقة السطحية وتعيد تنشيط الكولاجين. وهناك العلاج بالميزوثيرابي وهو عبارة عن حقن صغيرة من الفيتامينات تعطى تحت الجلد، وكذلك العلاج باللايزر الذي يقوم بتنشيط إنتاج الكولاجين. أما بالنسبة للتجاعيد التعبيرية فإن البوتوكس يساعد على الوقاية منها.

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5- ما هي أفضل الأساليب للتخلّص من التجاعيد؟

يتم التخلص من التجاعيد إما عن طريقة التعبئة المعروفة بتقنية الـFilling بواسطة حمض الهياليرونيك، وهو مادة قابلة للذوبان بسرعة ولا تتسبب بأي مشكلة، أو التعبئة بواسطة الدهون. كذلك يمكن اعتماد اللايز بطريقة علاجية لا وقائية لإزالة التجاعيد، بحيث يتم تقشير البشرة، الأمر الذي يتسبب بنوع من الحروق البسيطة، تحتاج معها السيدة إلى البقاء داخل المنزل لفترة تتراوح بين الأسبوع والعشرة أيام.

6- هل يمكن التخلّص من التجاعيد التعبيرية أيضاً؟

يمكن التخلّص من التجاعيد التعبيرية الموجودة في منطقة محيط العين بواسطة البوتوكس، أما تلك الموجودة حول الفم فهي تحتاج إلى تقنية التعبئة بواسطة حمض الهياليرونيك أو بواسطة الدهون.

7- كيف تصاب البشرة بالترهل؟

تعود أسباب ترهل البشرة إلى ذوبان الدهون الموجودة في الوجه وتجمعها في الطبقة السفلى منه، فقدان البشرة لليونتها ومرونتها، الارتخاء العضلي. وفي جميع الحالات المذكورة تصاب البشرة بالترهل فيفقد الوجه شكله البيضوي المشدود.

8- ما هي أفضل الأساليب لشدّ البشرة؟

يرتبط التخلص من ترهل البشرة بأسباب هذا الترهّل. فإذا كان السبب تراكم الدهون في أسفل الوجه، يتم شفط هذه الدهون، وإذا كان السبب ارتخاء البشرة عندها يمكن الاستعانة بالميزوثيرابي أو اللايزر أو العمليات الجراحية. أما في حال كان ارتخاء عضلات الوجه هو السبب في ترهل البشرة فإن عملية شد البشرة تكون العلاج المناسب.

9- كيف تعمل مستحضرات العناية بالبشرة على الوقاية من التجاعيد؟

تعتبر مستحضرات العناية بالبشرة من الوسائل العلاجية الخارجية. وقد أثبتت التجارب أن الكريمات التي تحتوي على الفيتامين A والفيتامين C هي الأكثر فعالية في مجال محاربة التجاعيد. أما الكريمات الأخرى فتكتفي بترطيب البشرة فقط.

10- هل تساعد الأقنعة التجميلية في التخلص من التجاعيد؟

تلعب الأقنعة دوراً فعالاً في ترطيب البشرة ولكنها لا تستطيع معالجة التجاعيد أو التخلص منها، خاصة أن هناك بعض الأقنعة التي تفقد تأثيرها على البشرة بعد مرور 24 ساعة على وضعها

11- كيف يؤثر التقدم في السن على شباب البشرة؟

إن ما يؤثر على شباب البشرة هو تعرضها لكل العوامل المضرة التي سبق ذكرها، إضافة إلى أن العامل الوراثي يشكل سبباً أساسياً في ظهور التجاعيد. لذا فإن مسألة التقدم في السن ليست بحد ذاتها سبباً لظهور التجاعيد على الوجه.