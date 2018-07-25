من هو المصمم الذي وقّع إطلالة فابريغاس وزوجته؟

يبدو أن مراسم الاحتفال بزواج لاعب فريق تشيلسي سيسك فابريغاس على اللبنانية دانييلا سمعان لم تنته بعد. فقد سبق أن احتفل الثنائي بزواجه في أيار/مايو الماضي في قصر Cliveden House الواقع في منطقة بركشاير البريطانية، وأقاما للمناسبة حفلاً فخماً بحضور الأهل والأصدقاء، وأولادهما الثلاثة، إضافة إلى ولدي دانييلا من زواج سابق.

وقد طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس بصور جديدة للثنائي وهما يحتفلان بزفافهما على شاطئ جزيرة إيبيزا الإسبانية. وحضر هذا الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء، إضافة إلى مجموعة من أشهر لاعبي كرة القدم أمثال ميسي وسواريز.

وتألّقت دانييلا للمناسبة بثوب طويل من الدانتيل الأبيض حمل توقيع المصمم جورج حبيقة، الذي اهتم أيضاً بأناقة العريس وصمم له بدلة بيضاء فاخرة للمناسبة. وقد تزينت العروس بعقد فاخر تم ترصيعه بحوالي 15 قيراطاً من الماس الأبيض والأصفر من مجوهرات نصولي اللبنانية وبسوار Just un clou من Cartier.