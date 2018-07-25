4 نصائح للعناية بشعركِ قبل وخلال الإجازة الصيفيّة

إذا كانت الإجازة فترة استرخاء للجسم والعقل، فإن شعرنا لا يكون في إجازة خلال هذه المرحلة كونه يتعرّض لمجموعة من الاعتداءات الخارجية التي تتسبب بتعبه وفقدانه للحيوية. تعرّفوا فيما يلي على أبرز 4 نصائح يقدّمها الخبراء بالشعر للعناية به خلال الإجازة.

1- تجنّبي تبديل لون الشعر:

من الصعب جداً الحفاظ على لون #الشعر_المصبوغ خلال الإجازة، خاصة عند قضاء الوقت على شاطئ البحر أوفي الجبل حيث نعيش قسماً كبيراً من أوقاتنا في الهواء الطلق. فالشمس، والهواء، والرطوبة، والتعرّق تؤثّر جميعها على ثبات لون الشعر وتجعله يخضع لتحوّلات غير مستحبّة في اللون والبنية.

احرصي على تلوين شعركِ قبل أسبوع على الأقل من موعد الإجازة، فالتأكسد الذي يتعرّض له الشعر خلال التلوين وبعده مباشرة يجعله هشّاً وأكثر حساسية تجاه الاعتداءات الخارجية. وتزداد خطورة الوضع كلما كان لون الشعر داكناً، حيث يسهل أن تتحوّل خضابه البنيّة إلى اللون الأحمر أو البرتقالي فيما يتحوّل الشعر الأشقر إلى اللون الذهبي عند التعرّض للشمس.

ينصح الخبراء بالاكتفاء بتلوين جذور الشعر فقط عند الحاجة خلال الإجازة، وهم يشدّدون على ضرورة تغطية الرأس لـ #حماية_الشعر من مخاطر التعرّض للشمس والهواء. أما صاحبات الشعر البني الفاتح فيمكنهن إضفاء لمسات من الإشراق عليه عبر تحضير خلطة من نقيع البابونج يُضاف إليها بضع قطرات من زيت الحامض الأساسي. على أن يتمّ رشّ الشعر بهذه الخلطة قبل التعرض للشمس مما يساعد على اكتسابه لوناً حيوياً مشرقاً.

2- قصّي أطراف الشعر المتعبة:

إذا كنت تعانين من التقصّف، احرصي عل قصّ أطراف شعركِ قبل الإجازة حتى ليزداد تقصّفه وتصبحي مضطّرة لقصّ الكثير منه في نهاية الموسم.

للوقاية من التقصّف يكفي تطبيق زيت خاص بهذا الغرض على أطراف الشعر لحمايتها من الاعتداءات الخارجيّة. أما بعد العودة من الإجازة فقصّ أطراف الشعر يكون أيضاً ضرورة لنسمح له باستعادة حيويته.

3- ابتعدي عن تقنيّات التمليس الطويلة الأمد:

تقوم تقنيّات تمليس الشعر الطويلة الأمد بإجراء تبديل في بنية الشعر الداخلية وتتسبب بضعفها. ولذلك من الأفضل تجنّبها خلال الإجازة أو قبلها مباشرةً حتى لا نزيد من جفاف الشعر وفقدانه للحيوية.

ينصح الخبراء باستبدال تقنيات التمليس الكلاسيكية في الصيف بالكيراتين الذي يغذّي الشعر بالعمق ويملّسه أو بالتمليس البرازيلي الذي يتميّز بكونه طبيعياً 100 بالمئة نظراً لاحتوائه على خلاصة زبدة الكاكو وزبدة الشيا التي ترطّب الشعر بالعمق وتسهّل تسريحه.

يتطلّب تطبيق التمليس البرازيلي بين 3و4 ساعات وفق طول الشعر ولكن مفعوله يدوم حتى 4 أشهر، وهو لا يلحق أي أذى ببنية الشعر.

4- تبني أساليب حماية الشعر:

يحتاج شعرنا إلى حماية مضاعفة من الاعتداءات الخارجية خلال الإجازة. اختاري مستحضرات تحميه من الأشعة ما فوق البنفسجيّة وطبّقيها كل ساعتين عند التواجد على الشاطئ. وينصح الخبراء بتجنّب استعمال الزيوت النباتية على الشعر في هذه الفترة كونها لا تتناسب مع التعرض للشمس، تجنّبي أيضاً الإفراط في غسل الشعر واستعمال العلاجات المرطبة واحرصي على تفويح الشعر جيداً من بقايا الكلور عند الخروج من بركة السباحة.