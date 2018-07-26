أي ماكياج وعناية هما الأفضل لكِ في هذه المراحل؟

تختلف خطوات وأدوات العناية والماكياج باختلاف المراحل العمرية التي نمر بها. فإذا كان الروتين التجميلي في فترة العشرينيات يقتصر على التنظيف والترطيب واستعمال الماكياج المشرق، فإن مراحل الثلاثينيات والأربعينيات وما بعدهما تتطلب عناية مضادة للشيخوخة ومستحضرات ماكياج قادرة على إخفاء عيوب البشرة والمحافظة على نضارتها.

تعرفوا فيما يلي على الروتين المناسب لكل مرحلة عمرية واعتمدوه لإطلالة مشرقة على الدوام.

- في الـ20 ماكياجكِ نضر كبشرتك

بشرتك

اهتمي بإخفاء البثور في حال تواجدها، وركزي على إبراز نضارة وانتعاش البشرة. وللحصول على هذه النتيجة، طبقي على المنطقة الوسطى من وجهك (الجبهة والأنف والذقن) وعلى البثور الصغيرة والهالات السوداء تحت العين كريم أساس شفاف يوحد لون البشرة دون أن يثقلها.

ولمزيد من الإشراق والتألق، استخدمي بلاشر وردي فاتح (للبشرة الفاتحة) أو مرجاني (للبشرة المطفئة)، وطبقيه بشكل دائري على أعلى تفاحتي الخدين. على أن تتجنبي وضع الكثير من الماكياج. وتحرصي على إبراز جمالك الطبيعي. فالموضة هذا الموسم هي لنضارة وانتعاش البشرة.

عينيكِ

إذا كنت لا تريدين وضع أي ماكياج على شفتيك، يمكنك تطبيق ماكياج بارز على العينين. إستعيني بالآيلاينر، وظلال العيون اللؤلؤية للحصول على الطلة التي تناسبك.

شفاهكِ

لتعزيز لون الشفاه الطبيعي، اختاري أحمر شفاه غني (وردي، أحمر، مرجاني...) أو غلوس لامع ذهبي. فكل شيء مسموح بالنسبة لك. على أن تتجنبي الألوان الداكنة جداً (على الشفاه والخدين) التي تجعلك تبدين أكبر سناً وتخفف من نضارة بشرتك الطبيعية.

قصة شعرك

جربي الغرة المنسدلة على الجبين، والتموجات الطويلة التي تحبها الفتيات الشابات. وتجنبي ربط شعرك على شكل ذيل حصان كل يوم فهذه التسريحة تضر بألياف الشعر وتخنقها. ولا تنسي تمشيط شعرك في الصباح والمساء. لتحفيز الدورة الدموية الصغرى في فروة الرأس وتخليص الشعر من الأوساخ والخلايا الميتة، بالإضافة إلى إيصال الأوكسجين إلى الشعر.

روتينك اليومي

اعتني ببشرتك عن طريق تنظيفها يومياً، فلا بد من إزالة الماكياج صباحاً ومساء. ولا تنسي أبداً وضع كريم مرطب خفيف يمنع انسداد المسام من أجل الحفاظ على بريق البشرة وخلوها من البثور. أخيراً قشري بشرتك مرة في الأسبوع للتخلص من العيوب الصغيرة باستخدام مقشر لطيف، ثم ضعي قناع مناسب لنوع بشرتك (سواء كانت دهنية أم مختلطة...)، على أن تتجنبي المنتجات التي تحتوي على الكحول التي تزيد إنتاج الزهم (المادة الدهنية)، ومستحضرات العناية الزيتية أو المرطبة جداً التي تزيد لمعان البشرة.

- في الـ30 ماكياجكِ طبيعي أنيق

بشرتك

في سن الثلاثين، تكونين نشيطة للغاية. ولكن لا يكون لديك الكثير من الوقت تخصصينه للماكياج، في ظل العمل والحياة العائلية. لذلك، اكتفي بالخطوات الأساسية وضعي ماكياجاً بسيطاً ولكن فعالاً.

بالنسبة للون بشرتك، ركزي على أن تكون طبيعية. استخدمي مستحضر لمكافحة الهالات السوداء وكريم أساس سائل وضعي بودرة فوقه. بعد ذلك ضعي بلاشر وردي مائل إلى اللؤلؤي على تفاحتي الخدين لمنح الوجه البريق.

عينيك

تجميل العينين خطوة مهمة. في النهار، استخدمي قلم الكحل (الخوخي، الأزرق بلون البحر، البني...) وضعيه على جذور الرموش من الأعلى والأسفل، ثم موهيه جيداً.

وفي المساء، جملي عينيك بطريقة "العيون الدخانية". أضيفي القليل من الظلال على الجفون المتحركة وموهيها بطريقة غير دقيقة نحو عظمة قوس الحاجب. أخيراً ضعي الماسكارا السوداء التي تطيل الرموش وتعمّق نظرة العين. على أن تتجنبي ظلال العيون المبهرجة والألوان المشعة على العينين.

فمك

استخدمي الغلوس، أو مرطب الشفاه أو أحمر الشفاه الكريمي، أو أحمر الشفاه الحريري، الذي يضيء الوجه ويجعل الفم أكثر امتلاء. وفي المساء، استخدمي أحمر الشفاه الأحمر، الأنثوي جداً. على أن تتجنبي الغلوس اللامع والتركيبات المطفأة جداً من أحمر الشفاه التي تجعلك تبدين أكبر سناً.

تسريحة شعرك

تخلي عن الغرة حين تصبحين في الثلاثين من العمر، واجعلي فرق شعرك من الوسط. تجنبي أيضاً تسريحة الشعر المنسدلة التي تسحب الوجه إلى الأسفل. اختاري قصة أو تسريحة متدرّجة، تمنح شعرك الحجم، وأدخلي ألوان خفيفة عليه، على أن تتجنبي تغيير شكلك بصورة جذرية. واكتفي باعتماد تسريحة شعر بسيطة وأنثوية، بحيث تكون سهلة التصفيف ومتماشية مع الموضة.

روتينك اليومي

حين تقتربين من سن الثلاثين، يكون قد حان الوقت لاستخدام مستحضر عناية للمنطقة المحيطة بالعينين صباحاً ومساءً. استخدمي أيضاً المصل تحت كريم النهار الذي عليه أن يكون مزوداً بعامل حماية من الشمس. وفي المساء، استخدمي كريم لمكافحة الشيخوخة. على أن تتجنبي التعرض للشمس لفترات طويلة، والمنتجات الدهنية جداً.

- في الـ40 ماكياجك مميز بإشراقه

بشرتك

استخدمي كريم الأساس المرطب الذي يوحد لون البشرة ويمنحها النعومة. وضعي فوق الجفون وأعلى الصدغين وعلى الذقن طبقة خفيفة من البودرة المضيئة، لمنح البريق للوجه. على أن تتجنبي وضع الكثير من البودرة، والبلاشر البرتقالي أو البرونزي، وكريم الأساس الثقيل الذي يبرز الخطوط الرقيقة.

عينيك

استعيني بطبقة خفيفة من الماسكارا على رموشك العلوية نهاراً، وفي المساء، يمكنك وضع لون ظلال لؤلؤي على الجفون المتحركة وتحت قوس الحاجب لتوسيع نظرة العين. على أن تتجنبي ظلال العيون الداكنة التي تقسي الملامح وتبرز الهالات السوداء.

فمك

يمكنك وضع أحمر الشفاه الأحمر أو الوردي أو المرجاني. لا تخافي من استخدام هذه الألوان. اختاري التركيبات الحريرية والمرطبة التي تضيء البشرة. على أن تتجنبي الغلوس الذي يستقر في الخطوط الرقيقة للشفاه وتجنبي الألوان اللامعة وكذلك المطفأة جداً.

تسريحة شعرك

تختلف التسريحة باختلاف نوع الشعر. يمكنك الاحتفاظ بشعرك طويلاً إذا كان جميلاً ولامعاً، ويمكنك قصه على شكل مربع قصير مع تلوين بعض الخصل لإضفاء النعومة على وجهك. على أن تتجنبي ألوان الأشقر العسلي أو البلاتيني، وقصات الشعر القصيرة والحادة، تجنبي أيضاً الغرة الكبيرة وإكسسوارات الشعر على شكل أطواق أو عصابات الرأس أو البكل على شكل فراشات.

روتينك اليومي

احرصي على تكثيف العناية بوجهك في الأربعين. رطبي بشرتك بالعمق واستخدمي المستحضرات التي تشد الأنسجة. استخدمي الحليب المزيل للماكياج اللطيف، وطبقي على بشرتكِ كريم ليلي لمكافحة الشيخوخة، تغذية بشرتك بالعمق وتنعيم ملامح وجهك.

ضعي صباحاً ومساءً مستحضر خاص للعناية بالمنطقة المحيطة بالعينين ومكافحة شيخوختها. وللاستفادة منه إلى أقصى حد، ضعيه في الثلاجة قبل تطبيقه على الوجه ثم ضعي طبقة كثيفة منه كقناع على المنطقة واتركيها لمدة 10 دقائق قبل إزالة الفائض. قشري وجهك بانتظام وضعي الأقنعة التي تشد الوجه لتحفيز الأنسجة وحمايتها من مظاهر الشيخوخة.