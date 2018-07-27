عارضة تتقاضى مليون دولار على كل منشور لها في إنستغرام

إنها كايلي جينير شقيقة نجمة تلفزيون الواقع كيم #كارداشيان. تبلغ كايلي من العمر 20 عاماً وهي عارضة أزياء وسيّدة أعمال تملك شركة مستحضرات تحمل اسمها، وتُقدّر قيمتها بحوالي مليار دولار.

تملك كايلي حوالي 111 مليون متابع على موقع #إنستغرام، وهي تتقاضى مليون دولار على كل منشور ترويجي يظهر على الصفحة الخاصة بها في هذا الموقع. وكانت مجلة Forbes الأميركية قد اختارت جينير لتظهر على غلافها مؤخراً، كونها أصغر مليارديرة في #العالم صنعت ثروتها بنفسها.

وكايلي ليست وحدها التي تتقاضى أموالاً طائلة على كلّ منشور ترويجي لها على إنستغرام، فلائحة المؤثّرات في هذا المجال طويلة، ونذكر منها في مجال الموضة العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية #بيلا_حديد التي تملك 19 مليون متابع على إنستغرام وتتقاضى 27 ألف دولار مقابل كل منشور ترويجي لها. أما المؤثرة الإيطالية كيارا فيراغني فتمتلك حوالي 13 مليون متابع على الموقع نفسه وتتقاضى تقريبا 20 ألف دولار على كل منشور لها.

أما في مجال #التجميل فتحتل المرتبة الأولى المؤثرة الأميركية ذات الأصول العراقية هدى قطان التي تمتلك حوالي 26 مليون متابع على إنستغرام وتتقاضى 33 ألف دولار على كل منشور ترويجي يظهر على صفحتها في موقع إنستغرام.