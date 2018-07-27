هل تستعملين كريم الأساس الذي يناسب بشرتكِ؟

يعدُنا #كريم_الأساس بإخفاء كل الشوائب والعيوب التي تظهر على بشرتنا. ولكن تحقيق هذه النتيجة يتطلّب حسن اختيار هذا المستحضر وكيفية تطبيقه للحصول على بشرة صافية ومشرقة. تعرّفوا على بعض نصائح الخبراء في هذا المجال.

- كيف تحضرين بشرتكِ قبل تطبيق كريم الأساس؟

لن تعكس بشرتك النضارة والحيوية إذا وضعت طبقات كثيفة من الأساس بدون تجهيزها وترطيبها. تذكري دائماً أن أول خطوات النضارة تبدأ بتقشير بشرتك مرة أسبوعيا وإتباع نظام العناية اليومي الذي يعتمد على التنظيف والترطيب بمستحضرات تتناسب مع طبيعة البشرة ومتطلّباتها.

اتركي بشرتك عدة دقائق لتمتص الكريم المرطب مما يسهّل عليكِ عملية وضع كريم الأساس بشكل متساوي، وننصحك في المناسبات الهامة بتطبيق مصل للإشراق يستخدم قبل الماكياج يعمل على تمليس القسمات وملئ الخطوط الدقيقة لتبدو البشرة مشدودة ومخملية.

- أي كريم أساس هو المناسب لنوع وطبيعة بشرتكِ؟

تتوفر حاليا بالأسواق عدة أنواع من كريمات الأساس منها المغذية والغنية التي تناسب البشرة الجافة، ومنها المضغوط الذي يناسب البشرة المختلطة. وأيضا هناك كريم الأساس بصيغة البودرة مع معدنيات تناسب البشرة الدهنية حيث أنها تمتص الرطوبة والدهون الزائدة على الوجه، أما إذا كنت تواجهين مشكلة عدم ثبات كريم الأساس على بشرتك أو تبقع المستحضرات التي تضعينها فوقه فننصحك باختيار كريم أساس بصيغة سائلة تناسب جميع أنواع البشرة.



- كيف تفرقين بين أنواع كريمات الأساس؟

تجدين على كل عبوات كريم الأساس دليلا إما لطبيعته أو للمكونات المستخدمة في صناعته. وما عليك إلا البحث عن الكلمة التي تعبر عن ملائمته لبشرتك، فلو كنت من ذوات البشرة الدهنية فأنت بحاجة لأساس بصيغة البودرة، خالي من الزيت وغير لامع، ولذلك ابحثي عن كريم أساس مائي، ومكتوب عليه عبارات :Oil Free،Oil Control أو Matte فهي تؤمن مظهراً خاليا من اللمعان ولكن احذري وضعه بكثافة وإلا فسيظهر كقناع على وجهكِ.

ولو كنت ذات بشرة جافة، فأنت بحاجة لأساس زيتي أو كريمي يحتوي على مرطب، فابحثي عن كلمة : hydrating أو moisture-rich، فيما ذات البشرة المختلطة، عليها تحديد أي المناطق أكثر عندها، الجافة أم الدهنية، ثم تختار الأنسب لها، أو أن تقوم بتطبيق البودرة الحرة فوق كريم الأساس عند المناطق الدهنية للتثبيت ومنع اللمعان.

- كيف تختارين كريم الأساس المناسب للون ودرجة بشرتكِ؟

للحصول على إطلالة نضرة، احرصي على اختيار كريم الأساس بلون قريب من لون بشرتك لتكون إطلالتك طبيعية ونضرة. جربي كريم الأساس على عظمة الخد ولا تجربيه على يدك لأن بشرة الوجه تختلف لوناً وسماكةً من بشرة الكفين. واعلمي أن الجيل الجديد من كريمات الأساس يحتوي على ذرات عاكسة للإضاءة تتأقلم بسهولة مع لون بشرتك وتعطيها رونقاً فورياً. أما إذا شعرت بأنك تضعين قناعا يخفى معالم وجهك بعد وضع كريم الأساس فهذا يعني بكل بساطة أنه لا يناسبك استبدليه فورا بدرجة أخرى وصيغة أقل سماكة.

- كيف تعلمين متى تحتاجين إلى كريم الأساس ومتى يمكنكِ الاكتفاء بالبودرة فقط؟

استعمال كريم الأساس يجب ألا يكون عادة يومية وإنما يستخدم وقت الحاجة فقط. ننصح دوما بالاكتفاء بكريم بشرة مرطب ومزوّد بعامل حماية من الشمس، ويمكن للسيدة أن تكتفي باستخدام خافي الهالات السوداء والبودرة فقط مع الكريم، على أن يترك استخدام كريم الأساس إلى السهرات والمناسبات الخاصة لتحافظي على شباب بشرتك وإطلالتك الطبيعية.

- هل يمكن أن تبدو نتائج الماكياج غير مرضية بسبب كريم الأساس؟

بعض السيدات تفرط في استخدام طبقات عديدة من كريم الأساس مما يتسبب بتشقّقه على البشرة ويسلط الضوء على تجاعيدها. تذكّري دائماً أن بشرتك الطبيعية هي أفضل إطلالة لكِ لا تغطيها بكريم الأساس وإنما وحديها بطبقة رقيقة من هذا المستحضر عندما تدعو الحاجة، أما في المناسبات المهمة فطبقي على بشرتك مستحضر أساس عاكسا للضوء قبل كريم الأساس.

- كيف يمكن إخفاء عيوب الوجه باستخدام كريم الأساس؟

يلعب كريم الأساس دوراً مهماً في تحديد ملامح الوجه. فالوجه المستدير يحتاج إلى التحديد بلون داكن من كريم الأساس على جوانب عظمتي الفك إلى أسفل الرقبة، مع استعمال لون كريم الأساس الفاتح على خط الأنف العمودي، والخدين، والجبين، والذقن.

صاحبات الوجه الذي يأخذ شكل القلب، يحتجن إلى تحديد بكريم الأساس الغامق على الذقن، وعلى بروز الجبين، مع التفتيح بكريم أساس فاتح أسفل الخدين وحتى خط الفكين. أما صاحبات الوجه الطويل فيحتجن إلى التحديد بكريم الأساس الغامق أعلى منطقة الجبين، أي عند الخط الملامس لمنبت الشعر، ويتم التفتيح بكريم الأساس الفاتح أعلى عظمة الخد. وبالنسبة لصاحبات الوجه المستطيل يتم التحديد بكريم أساس غامق على جوانب الفك، مع التفتيح بكريم أساس فاتح على الذقن وأعلى عظام الخدين.

- كيف يتم تصغير الأنف باستعمال كريم الأساس؟

إطلي أطراف الأنف بكريم أساس يكون لونه أغمق من اللون الذي على وجهك بدرجه واحدة، وحددي العظمة العليا للأنف بلون أفتح منه.

- ما هي أفضل طريقة لحفظ كريم الأساس ومتى يجب أن يتمّ استبداله؟

من الأفضل الاحتفاظ بكريم الأساس داخل الثلاجة في فصل الصيف لتشعري بالانتعاش عند تطبيقه، فيما تتراوح مدة صلاحية الأساس المائي لسنة كاملة قبل تجديده، أما الزيتي فمدة صلاحيته تمتد إلى سنة ونصف تقريبا.