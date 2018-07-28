شجرة الدر بأنامل سعودية في عاصمة الأزياء باريس

#هنيدة_صيرفي ابنة مكة المكرمة عاشت بين #جدة و #الرياض ودخلت عالم الأزياء أيام الدراسة إذ كانت تصمم ملابس تراثية سعودية مع والدتها لكن بلمسة عصرية. اليوم هنيدة في عاصمة الأزياء لتحضير مجموعتها الجديدة في الملابس الجاهزة لربيع وصيف 2019.

شجرة الدر هي مصدر استيحاء مجموعة هنيدة الجديدة إذ تعمل هذه المصممة في كل مرة تحيك مجموعة على إظهار دور وقوة المرأة عبر الأزمان، وقد سبق واستوحت مجموعاتها من بلقيس ملكة سبأ وعبلة المحاربة ضد العنصرية. وجدير بالذكر أن هنيدة صممت مجموعة أزياء نسائية تحاكي قيادة المرأة للسيارة في #السعودية.

المجموعة الجديدة لهنيدة صيرفي التي تحمل اسم شجرة الدر حيكت من التول والكريب والنيلون والدنتيل الذي يعطي لمسة أنثوية حسب رأي المصممة. كما تقوم هنيدة بتصميم قماش خاص بها تروي فيه قصص بطلة مجموعتها للتذكير بوحي المجموعة أي #شجرة_الدر. وزين اللؤلؤ بعض قطع المجموعة، أما الألوان فتراوحت بين الأخضر والبنفسجي الربيعي.

أكسسوارات المجموعة اقتصرت على الكابات الخفيفة والنظارات الشمسية المكسوة باللؤلؤ.

وتعمل هنيدة صيرفي منذ بداياتها في عالم الأزياء على نشر ثقافتها العربية السعودية من خلال المجموعات التي تقدم ليس في البلاد الغربية فحسب، بل أيضا لتعريف الجيل الشاب العربي بتاريخه عن طريق الموضة والأزياء.