شعركِ الجاف يحتاج إلى عناية خاصة في الصيف

إذا كنتِ تعانين من مشكلة #الشعر_الجاف، فاعلمي أن حالته قابلة للتفاقم في فصل الصيف بفعل الظروف المناخيّة والتبدلات في حرارة الجوّ بين الداخل والخارج. ولذلك ينصحكِ الخبراء بتجنّب بعض العادات السيئة التي تساهم عادة في زيادة جفاف الشعر وفقداته للحيوية. تعرّفي على أبرزها فيما يلي:

- الإفراط في غسل الشعر:

إن الإفراط في غسل الشعر يزيد جفافه وفقدانه للحيوية، ولذلك يشدّد خبراء العناية بالشعر على أن الخطوة الأولى في مجال الاهتمام بالشعر الجاف تقوم على الاكتفاء بغسله مرة واحدة كل 5 أو 7 أيام. فمن شأن ذلك أن يسمح للزيوت التي تفرزها فروة الرأس بأن تؤمن له بعض الحماية والترطيب التي يكون بأمسّ الحاجة إليها.

- استعمال شامبو يحتوي على أملاح الصوديوم:

تدخل أملاح الصوديوم المعروفة بتسمية SLS في تكوين العديد من أنواع الشامبو، كونها تزيد الرغوة وتؤمّن الشعور بنظافة الشعر. ولكنها أيضاً تجفّف أليافه وتؤدي إلى عدم ثبات لون الشعر المصبوغ. ولذلك ينصح الخبراء صاحبات الشعر الجاف بالبحث عن أنواع الشامبو التي تخلو من هذه المادة وتكون غنيّة بالعناصر المرطّبة.

- معاملة الشعر بقسوة:

إن معاملة الشعر بقسوة أثناء غسله، وتجفيفه بالمنشفة، وتسريحه يؤدي إلى تكسّر أليافه. وتزداد حدّة هذه المشكلة عندما يتعلّق الأمر بالشعر الجاف الذي يكون من حيث تكوينه ضعيفا وحسّاسا. ولذلك ينصح الخبراء بتدليك الشعر الجاف بنعومة أثناء غسله، ثمّ لفه بمنشفة تمتصّ رطوبته دون الحاجة لفركه بهدف التخلّص من فائض الرطوبة.

- استعمال مجفّف الشعر الكهربائي:

تقوم حرارة مجفف الشعر الكهربائي بإلحاق الأذى بكافة أنواع الشعر، ولكن مفعولها على الشعر الجاف والتالف يشكّل كارثة بحدّ ذاتها. ولذلك ينصح خبراء العناية بالشعر بتجنّب استعمال أدوات التجفيف هذه واستبدالها بتجفيف الشعر طبيعياً في الهواء الطلق أو استعمال الجيل الجديد من أدوات التجفيف التي تتميّز بحرارتها المنخفضة.

- اعتماد الحمامات الساخنة:

إن المخاطر التي تلحق بالشعر من جرّاء حرارة التجفيف هي نفسها التي تلحق به عند غسله بالماء الساخن. ولذلك ينصح الخبراء بضرورة غسل الشعر بالماء الفاتر وإنهاء عملية شطفه بالماء البارد للمساعدة على إغلاق أسفاطه، مما يجعله أقلّ حساسية تجاه الاعتداءات الخارجية.

- تبنّي نظام غذائي غير متوازن:

يتأثّر الشعر بشكل سلبي بنظامنا الغذائي عندما يكون غير متوازن مما يعرّضه للجفاف وفقدان الحيوية. ويتفاقم الوضع إذا كان الشعر في الأصل جافاً. ولذلك من الضروري تبنّي نظام غذائي متوازن غنيّ بالفيتامينات والأملاح المعدنيّة المتوفرة في الخضار، والفاكهة، والأسماك الدهنية، والمكسّرات، والزيوت النباتية.

- إهمال الحماية:

إذا كان الشعر الجاف سريع التأثّر بالعوامل الخارجية، فهو يحتاج إلى حماية مضاعفة على الشاطئ وعند قضاء الوقت في الهواء الطلق. ولذلك ينصح الخبراء بالمواظبة على استعمال العلاجات الحامية للشعر من الأشعة ما فوق البنفسجيّة، وتلك الحامية من حرارة أدوات التصفيف. كما يمكن الاستعانة بمستحضرات تحمي من ملح ومياه البحر عند قضاء الوقت على الشاطئ.

- استعمال أدوات التمليس:

سبق أن تحدّثنا عن مخاطر استعمال أدوات تجفيف الشعر الكهربائية، ولكن هل تعلمون أن هذه المخاطر ترافق أيضاً استعمال أدوات التمليس الكهربائية التي تحبس الشعر بين لوحين من السيراميك.

ابتعدوا أيضاً عن علاجات تمليس الشعر الطويلة الأمد، وعن التمليس الياباني الذي يعتبر كارثياً على الشعر المتعب على أن يتمّ استبداله بالتمليس البرازيلي كونه أكثر احتراماً لتركيبة الشعر.

- ربط الشعر أثناء النوم:

إن ربط الشعر أو تسريحه على شكل ضفيرة عند النوم يتسبّب في إضعافه وتكسّره. ولذلك ينصح الخبراء بترك الشعر حراً بعيداً عن أي قيود خلال الليل والنوم على وسادة حريرية تكون ناعمة على الشعر خلال ساعات النوم.

- إهمال العناية به:

العناية المستمرة بالشعر الجاف ضرورة على الأقل مرة أسبوعياً. ومن الأفضل في هذا المجال الاستعانة بالعلاجات المرمّمة والمضادة لجفاف الشعر على أن تكون خالية من السيليكون الذي يزيد جفاف ألياف الشعر.

طبّقوا القناع المرمم والمغذي لمدة 10 دقائق بعد الشامبو أو لمدة ساعة قبل الشامبو مع لفّ الشعر بمنشفة دافئة للمساعدة على نفاذ مكوّنات العلاج إلى عمق الشعر.