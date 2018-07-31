مجوهرات عزّة فهمي ترتدي حلّتها الصيفية

قدّمت مصممة #المجوهرات المصريّة #عزّة_فهمي مجموعتها الجديدة من #التصاميم الخاصة بموسم الصيف. وقد ترجمت فيها رؤيتها الخاصة بالمجوهرات التي تشكّل قطعاً استثنائيّة تضفي على #الإطلالة لمسة من التميّز.

بعد تقديمها مجموعة خاصة بشهر رمضان مؤخراً، أرادت عزّة فهمي استقبال #الصيف ببريق الفضّة، ولمعان الذهب، وأناقة الأحجار الكريمة. فجاءت تصاميمها مميّزة بأحجامها البارزة، وقد خلطت كالعادة بين اللمسات الشرقيّة والخطوط العصريّة في المجوهرات لترضي متطلّبات #المرأة التي تبحث عن تصاميم تشبهها وتقدّمها بأسلوب متجدد في الوقت نفسه.

قدّمت عزّة فهمي عقد #اللؤلؤ بأسلوب مبتكر، وقد جمعت في العقود والخواتم بين بريق الذهب وإشراق الفضة.

كما قدّمت الأساور العريضة التي تزيّنت بزخرفات عربيّة، والأقراط التي اتخذت شكل العين الذي يتكرّر ظهورها في ثقافتنا العربية. كما استعانت بالأحجار الملوّنة التي تذكّر ألوانها بسماء الصيف ورمال الشاطئ.

تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة عزّة فهمي الجديدة فيما يلي: