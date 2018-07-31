هكذا تحافظين على ثبات ماكياجك في موسم الحر

يشكّل الحفاظ على ثبات #الماكياج معضلة في موسم الحرّ، إذ يؤدي تعرّق #البشرة إلى سيلان مستحضرات التجميل التي نستعملها. ولكن هل تعلمين أن اختيار الصيغ والتركيبات المناسبة في هذا المجال يمكن أن تحلّ هذه المشكلة وتحافظ على ثبات ماكياجك في كل الظروف.

تعاملي مع بشرتك على أنها لوحة تحتاج إلى طبقة من الأساس تحضرها لاستقبال الألوان التي سيتم وضعها عليها. وتذكّري أن هناك 4 مستحضرات قادرة على مساعدتك في مجال الحفاظ على ثبات ماكياجك طوال اليوم. يمكنك استعمال جميع هذه المستحضرات أو اختيار ما يناسبك منها.

1- رذاذ الإشراق:

يتم استعمال عبوات الرذاذ هذه من قبل خبراء الماكياج كونها غنيّة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة مما يساعد في توحيد لون البشرة، وتصغير مسامها، وامتصاص الزيوت، وترطيبها، وتنعيمها تمهيداً لوضع الماكياج.

اقتني عبوة من رذاذ الإشراق واستعمليها على بشرتك قبل تطبيق الماكياج، كما يمكنك استعمالها خلال النهار فوق الماكياج لإيقاظ السحنة ومدّها بالانتعاش.

2- المستحضر التمهيدي:

يُطلق على المستحضر التمهيدي اسم "برايمر". وهو يتميّز بصيغته الخفيفة التي تشكّل قاعدة ممتازة للماكياج دون أن تثقل البشرة. غالباً ما يكون هذا المستحضر غير ملوّن ويُستعمل قبل تطبيق كريم للأساس.

3- كريم الأساس:

للحصول على ثبات مثالي، احرصي على اختيار كريم الأساس الذي يتناسب مع نوع بشرتك:

• البشرة العادية أو المختلطة: تحتاج إلى كريم أساس غير دهني أساسه الماء، ويناسبها أيضاً ما يُعرف بالـ BB Cream الذي يصحّح عيوب البشرة ويضفي عليها الإشراق بكل شفافية. يُنصح باستخدامه كأساس يومي للماكياج.

• البشرة الدهنية: يناسبها كريم الأساس بصيغة البودرة كونه يقضي على لمعانها، كما تناسبها التركيبات السائلة غير اللامعة كونها سهلة التطبيق وكريم الأساس الذي يأخذ شكل بودرة مضغوطة كونه يساهم في امتصاص الإفرازات الزهميّة وإخفاء عيوب البشرة.

• البشرة الجافة: تناسبها الصيغة الكريمية من كريم الأساس، فهي ترطّب البشرة، تغذيها، وتوحدّها في الوقت نفسه. ينصح الخبراء بتطبيق هذا النوع من كريم الأساس بواسطة الفرشاة لتسهيل مدّه على البشرة بطريقة متناسقة.

4- المناديل المجففة:

اجعلي من المناديل الورقية المجففة رفيقتك هذا الصيف، واحتفظي بها في حقيبتك لاستعمالها في كلّ مرة ترغبين فيها بإنعاش ماكياجكِ أو إزالة أي لمعان يظهر على بشرتك. للحصول على أفضل النتائج، اضغطي بالمنديل على بشرتك ثم استعيني بمسحة من البودرة المضغوطة لإضافة لمسة مخملية على بشرتك.