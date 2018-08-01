حيلة بسيطة لتوسيع الحذاء الضيّق في ليلة واحدة

عندما ترغبون بتوسيع حذاء جديد ضيّق قليلاً، تذكّروا أن هناك حيلة بسيطة جداً وفعّالة جداً تساعد على تحقيق هذه النتيجة في ليلة واحدة فقط. ولتحقيقها يكفي الاستعانة بالأكياس التي يتمّ تعبئتها بالماء لتتحول إلى مكعّبات ثلج عند وضعها في الثلاجة.

ضعوا في كلّ حذاء واحد من هذه الأكياس بعد تعبئتها بالماء وإغلاقها بإحكام، ثمّ ضعوا الحذاء في الثلاجة طوال الليل. وفي اليوم التالي ستلاحظون أن الحذاء أصبح أكثر اتساعاً بفعل زيادة حجم الماء لدى تحوّله إلى ثلج بداخله.

هذه الحيلة تنطبق على كافة أنواع الأحذية، ولكن هناك حيلة خاصة بالأحذية الجلديّة فقط، وهي تقوم على وضع الحذاء في كيس بلاستيكي يوضع في الثلاجة لمدة تتراوح بين نصف ساعة وساعة فقط. وعند إخراج الحذاء من الثلاجة يتمّ ارتداؤه مباشرةً لتساعد حرارة الجسم على تليين الجلد وتوسيعه. يمكن تكرار هذه العمليّة عدة مرات حتى الحصول على حذاء مريح.

ويلجأ البعض إلى وضع أوراق صحف تمّ ترطيبها بالماء داخل الحذاء الجلديّ وتركها ليلة كاملة حتى تجفّ بداخله مما يساعد في تليين الحذاء الجلدي وتوسيعه. يمكن تكرار هذه الحيلة للحصول على حذاء مريح تماماً.