الفصول الأربعة تحدّد الألوان التي تناسبك

هل تعلمين أن لون بشرتك يصبح أكثر إشراقاً عند اختيار ألوان #الأزياء والأكسسوارات التي تناسبه. ولذلك يعمد خبراء المظهر إلى اعتماد تقسيم "الفصول الأربعة" لتحديد #الألوان التي تجعل #البشرة تبدو مشرقة، وتلك التي تترك عليها مسحة باهتة. اكتشفوا فيما يلي إلى أي الفصول الأربعة تنتمون؟ وتعرّفوا على الألوان التي ينصح الخبراء باعتمادها وتجنّبها لتحصلوا على إطلالة مشرقة على الدوام:

- امرأة الربيع:

أنت امرأة ربيعيّة إذا كانت:

• بشرتك: فاتحة ذهبيّة، ذهبيّة، عاجيّة، بلون البيج الفاتح، تميل إلى اللون الأصفر.

• شعرك: أشقر، ذهبي، عسلي، أحمر فاتح، كستنائي فاتح أو متوسط، كستنائي ذهبي.

• عيناك: بنيّة ذهبيّة، بنيّة فاتحة، بنيّة بلون البندق، خضراء ذهبيّة، خضراء فاتحة، بلون العنبر، باللون الأزرق.

• ألوانك: كل الألوان الدافئة والناعمة، ومنها: أخضر التفاح، الأخضر الفاتح، الأخضر الفستقي، أخضر اليانسون، الزهري العتيق، المرجاني، أحمر الأقحوان، ألوان الدرّاق والمشمش، الأصفر التبني، البني الذهبي، بني الكاراميل، البني الفاتح، الكحلي الفاتح، اللافندر، الفيروزي، الأبيض المكسور، الأبيض العاجي واللؤلؤي.

• مجوهراتك: ذهبيّة فاتحة، وتلك المصنوعة من مواد وأحجار ذات الألوان الدافئة والفاتحة.

• الألوان التي عليك تجنّبها: الأبيض والأسود، وكلّ الألوان الباردة والألوان الدافئة القويّة.

- امرأة الصيف:

أنت امرأة صيفيّة إذا كانت:

• بشرتك: زهريّة، عاجيّة زهريّة، عاجيّة مائلة إلى الأصفر، باللون البيج الفاتح، باللون البيج الزهري، بلون البورسولين.

• شعرك: أبيض فاتح جداً، بلاتيني، أشقر داكن، أشقر كستنائي، كستنائي داكن، كستنائي رمادي، بني، بني مائل إلى الرمادي، رمادي فضّي.

• عيناك: بألوان الأزرق، الأزرق القويّ، الأزرق الرمادي، الأخضر الرمادي، الرمادي الذهبي، الرمادي الهادئ، الأخضر، الأخضر الزيتوني، البني اللوزي، البني البارد، الأسود.

• ألوانك: تناسبكِ الألوان الباردة والفاتحة كالأبيض المكسور، الزهري اللؤلؤي، الأصفر الفاتح جداً، الأزرق الفاتح والناعم، الأخضر المائي، الأحمر الناعم، الزهري المبودر، الرمادي اللؤلؤي، الخوخي، الرماني، الفوشيا، التوتي والفيروزي.

• مجوهراتك: الفضة، الذهب الأبيض، المواد والأحجار ذات الألوان الباردة والفاتحة.

• الألوان التي عليكِ تجنّبها: الألوان الباردة القويّة وكلّ الألوان الدافئة.

- امرأة الخريف:

أنت امرأة خريفيّة إذا كانت:

• بشرتك: زهريّة، ذهبيّة، عاجيّة، بلون البيج المشمشي، بلون البيج الداكن، برونزيّة.

• شعرك: أشقر ذهبي، أشقر بندقي، كستنائي (فاتح، ذهبي، داكن أو نحاسي)، بلون الشوكولا الدافئ، أحمر هادئ، أحمر بندقي، أحمر قوي، أسود وأبيض.

• عيناك: بنيّة(فاتحة، ذهبيّة، داكنة)، لوزيّة، خضراء هادئة، خضراء زيتونيّة، زرقاء.

• ألوانك: كلّ الألوان الدافئة، الصريحة، أو البرّاقة ومنها الكاراميل، والكستنائي، البييج، الأخضر الزيتوني والأخضر العشبي، البرونزي، لون الزعفران، الأصفر الذهبي، العسلي الداكن، الطيني المحمرّ، البرتقالي، القرميدي، الأحمر العميق، الأحمر الصارخ والنحاسي.

• مجوهراتك: الذهب الأصفر، المواد والأحجار ذات الألوان الدافئة والداكنة.

• الألوان التي عليكِ تجنّبها: الأبيض والأسود، كلّ الألوان الباردة كما الألوان الدافئة الفاتحة جداً.

- امرأة الشتاء:

أنت امرأة شتويّة إذا كانت:

• بشرتك: كامدة، زهريّة محمرّة، باللون الزيتوني الفاتح، باللون الزيتوني الداكن، باللون العاجي أو البيج أو الدراقي.

• شعرك: بني داكن، كستنائي داكن، أسود، أسود مائل إلى الأزرق، أسود وأبيض.

• عيناكِ: بنيّة(فاتحة، داكنة، مائلة إلى الأخضر أو الأسود)، سوداء، زرقاء، زرقاء مائلة إلى الرمادي، زرقاء مائلة إلى الأخضر، رماديّة مائلة إلى الأخضر، خضراء زيتونيّة، بنفسجيّة.

• ألوانك: تناسبك الألوان الباردة والمشرقة مثل الأبيض النقيّ، أخضر الشجر، الأخضر المائي، الزهري المشرق، الياقوتي، الفوشيا، الزهري المائل إلى الأحمر، الزهري اللؤلؤي، البنفسجي القوي، الأزرق الداكن، الكحلي المشرق، الأزرق الثلجي، الأزرق البحري والأزرق السماوي.

• مجوهراتك: الفضة، الذهب الأبيض، المواد والأحجار ذات التدرجات الباردة والصريحة.

• الألوان التي عليك تجنّبها: كلّ الألوان الباردة والفاتحة جداً، الألوان الباستيليّة، وكلّ الألوان الدافئة.