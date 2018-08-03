10 أفكار اعتمديها لأناقة متجددة هذا الشهر

أضيفي بعض اللمسات المتجددة إلى إطلالتكِ الصيفيّة لتتناسب مع أجواء الإجازة. ركّزي على اختيار الأقمشة القطنيّة، الطبعات الملوّنة، الأزياء المريحة، والتصاميم البسيطة التي لا تخلو من بعض الابتكار. فيما يلي اخترنا لكِ 10 إطلالات صيفيّة اعتمدتها المؤثّرات في شوارع الموضة العالمية. استوحي منها أفكاراً لأناقتكِ هذا الشهر.

1- هل تذكرين موضة سبعينيّات القرن الماضي، يبدو أنها عائدة إلينا من خلال الأكمام المنفوخة والسراويل ذات الأرجل العريضة التي توحي بإطلالة ذات طابع "فينتاج" خاصة إذا تمّ تنسيقها بألوان حياديّة وترافقت مع حذاء مدمّج وحقيبة بلون صيفيّ منعش.

2- لإطلالة عصريّة، نسّقي سروال الدنيم مع بلوزة حريريّة بلون مشرق ورداء "كيمونو" حريريّ مطبّع بالأزهار الكبيرة. واختاري لهذه الإطلالة أكسسوارات باللون البيج الحيادي ونظارات شمسيّة تزيّن زجاجها المرايا.

3- لإطلالة صيفيّة مريحة ومبتكرة على السواء، نسّقي سروالكِ العريض الذي تزيّنه الطبعات الاستوائية الملوّنة مع "توب" قطنيّة بلونيّ الأسود والأبيض وحقيبة دائريّة مصنوعة من القشّ.

4- اجعلي من الجامبسوت رفيق أيامكِ الصيفيّة، فطابعه العملي والمريح مثالي للإجازة. اختاريه بلون حيويّ أو مشرق كالأبيض مثلاً لإطلالة منعشة في المدينة أو خلال الرحلات.

5- لا تترددي في الجمع بين أكثر من لون مشرق في الإطلالة الواحدة. نسّقي بين تنورة مطبّعة بالبرتقالي، و"تي شيرت" قطنيّة صفراء على أن تكمّلي إطلالتكِ بحقيبة باللون الأصفر المشرق أيضاً.

6- اختاري تنورة مبتكرة من حيث التصميم، أو الطبعات، أو الألوان ونسّقيها مع بلوزة بسيطة وحياديّة بلونها بالإضافة إلى حذاء رياضي أبيض وحقيبة صيفيّة مصنوعة من القشّ.

7- اختاري ثوباً ذا طابع بوهيمي يتميّز بقصاته الواسعة، ألوانه المشرقة وقماشه القطني المريح، فهو يضفي على الإطلالة طابعاً مميزاً في فصل الصيف.

8- إذا كنت من هواة ارتداء الطبعات الحيوانيّة، اختاريها لتزيين سروالكِ ونسّقيه مع "تي شيرت" قطنيّة بسيطة، حقيبة صيفيّة وحذاء بدون كعب ذو لون حيادي.

9- نسّقي ثوبكِ الصيفيّ ذي الألوان المشرقة مع حذاء صيفيّ عالي الساق باللون الفضي وحقيبة صغيرة بلون قويّ لإطلالة عصريّة لافتة.

10- احرصي على اختيار الأزياء المخططة ذات الرسمات الهندسيّة المميزة ونسّقيها مع "تي شيرت" قطنية بسيطة لإطلالة مريحة وعصريّة على السواء.