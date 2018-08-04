ميغان ماركل أيقونة موضة تحتفل بعيدها الـ37 اليوم

تحتفل دوقة ساسكس ميغان ماركل اليوم بعيد ميلادها الـ37. وقد تمكّنت هذه الممثلة الأميركية التي تحوّلت إلى عضو في العائلة المالكة البريطانية، بفعل زواجها من حفيد الملكة إليزابيت الأمير هاري، إلى أيقونة موضة نظراً لخياراتها في مجال الأزياء التي تجمع بين البساطة والأناقة بأسلوب عصري. تعرّفوا فيما يلي على أشهر الإطلالات التي اعتمدتها ميغان، منذ زواجها في شهر أيار/مايو الماضي وحتى اليوم، واستوحوا منها لأناقتكنّ.

1- لم تكتفِ ميغان باعتماد ثوب واحد يوم زفافها، فبعد أن ظهرت في المراسم التي أُقيمت في الكنيسة بثوب حمل توقيع دار Givenchy، اختارت أن تُطلّ خلال حفل الاستقبال الذي تلى الزفاف بثوب بسيط وعصريّ من دار Stella McCartney شكّل مصدر إلهام للعديد من عرائس هذا الصيف.

2- من أجمل الإطلالات التي اختارتها ميغان من دار Givenchy كان هذا الثوب ذات اللون الكحلي المستوحى من إحدى إطلالات النجمة الراحلة أودري هيبورن التي عُرفت بكونها ملهمة هذه الدار الفرنسيّة العريقة.

3- شكّل اللون الزهري المبودر أحد الألوان المفضّلة بالنسبة لميغان ماركل. وقد اعتمدته في أكثر من مناسبة من بينها هذه الإطلالة التي تميّزت بتصميمها الأنثوي والعصري على السواء، وحملت توقيع دار Carolina Herrera.

4- استطاعت ميغان أن تحوّل الدنيم من خامة كاجوال إلى سبور-شيك من خلال اعتمادها هذا الثوب الذي اختارته من Carolina Herrera ونسّقته مع حقيبة من القش من J.Crew وحذاء من Aquazzura.

5- في مهرجان أسكوت الشهير، استوحت ميغان إطلالتها من النجمة أودري هيبورن وتحديداً الأزياء التي ظهرت بها في فيلم My Fair Lady خلال ستينيّات القرن الماضي. وقد اختارت للمناسبة ثوباً من Givenchy اعتمد على ثنائيّة الأبيض والأسود لأناقة بسيطة ولافتة على السواء.

6- يشكّل معطف "الترنش" علامة فارقة في مجال الموضة البريطانيّة. وقد ظهرت ميغان مؤخراً في إحدى إطلالاتها وهي ترتدي ثوباً بدون أكمام مستوحى من الطابع العملي لهذا الزيّ الذي يرضي متطلّبات المرأة العصريّة.

7- خلال حضورها إحدى مباريات دورة ومبلدون لكرة المضرب، اختارت ميغان إطلالة بحريّة من Ralph Lauren. وقد لفتت الأنظار بسروال عريض باللون الأبيض نسّقته مع قميص مخطط بقصّة رجالية وقبّعة بيضاء كبيرة.

8- أثبتت ميغان وفاءها لدار Givenchy في أكثر من مناسبة، منها في هذه الإطلالة باللون الأخضر الداكن التي شكّلت واحدة من الإطلالات الأربع التي اعتمدتها خلال زيارتها إلى إيرلندا وبلغت كلفتها جميعاً حوالى 40 ألف دولار.

9- إن تعلّق ميغان بالألوان الحياديّة لم يمنعها من اختيار ألوان مشرقة بين الحين والآخر كما في هذه الإطلالة التي تألّقت خلالها بثوب أصفر من Brandon Maxwell.

10- شكّلت الياقة البحريّة التصميم خياراً اعتمدته ميغان ماركل في أكثر من إطلالة، بدءاً من ثوب زفافها وصولاً إلى هذا الثوب الذي ظهرت به خلال زيارتها إلى إيرلندا وحمل توقيع Roland Mouret.