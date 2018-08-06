اعتمدي هذه الخطوات البسيطة لماكياج مشرق

تشكّل ملامح الوجه، ولون العينين والبشرة المقياس الأساسي لتحديد الماكياج المناسب. فالبشرة السمراء تناسبها التدرجات الزهريّة، والبنيّة، والبنفسجيّة، أما البشرة البيضاء فتليق بها الألوان الترابية. ويبقى الأهم أن يتمّ تطبيق الماكياج الذي يتناسب مع تفاصيل الوجه ويليق بالأزياء الخاصة بكلّ مناسبة.



- ما هي أولى خطوات الماكياج الناجح؟

قبل البدء بوضع الماكياج، من الضروري تحضير البشرة باستعمال الكريم المرطب الذي سيضفي عليها الانتعاش ويحميها من الجفاف. بعدها يأتي دور توحيد البشرة باستعمال كريم الأساس والكونسيلير، ثمّ يتمّ توزيع البودرة الحرة على كامل الوجه للحصول على لمسة مخمليّة. وتعتمد الخطوة التالية على تزيين العينين بالظلال والآي لاينر، وتطبيق ظلال الخدين وأحمر الشفاه. وتكون الماسكارا الخطوة الختامية لإتمام الماكياج.

- ما هي أفضل طريقة لدمج ألوان ظلال العينين؟

الدمج بين الألوان يتطلب بعض الممارسة بالإضافة إلى الاستعانة بريش خاصة تسهّل توزيع الألوان ودمجها. ويكون من الممكن في هذه الحالة الدمج بين عدة ألوان مختلفة أو بين تدرجات لون واحد.

- كيف يمكن جعل ماكياج السهرات والمناسبات أكثر إشراقاً؟

يتمّ ذلك عبر تهيئة البشرة بشكل جيد من خلال تنظيفها وترطيبها قبل وضع مستحضرات التجميل عليها. ثم اختيار ألوان قوية تحتوي على مواد براقة "غليتر" Glitter وتكون مخصصة للسهرات ولا يمكن وضعها في فترات النهار.

- هل هناك أي حيل تساعد على تثبيت الماكياج؟

يمكن استعمال بخاخ خاص لتثبيت الماكياج يُرش على كامل الوجه بعد الانتهاء من تطبيق المستحضرات. كما أن اختيار كريم الأساس المناسب يلعب دوراً في تثبيت الماكياج ومنحه مظهراً مشعاً. فالبشرة الدهنيّة يناسبها كريم الأساس الخالي من الزيوت، أما البشرة الجافة فتحتاج إلى كريم أساس مرطّب يخّفف من ظهور الخطوط والتجاعيد التي يمكن أن تظهر عليها.

- كيف يمكن اختيار لون أحمر الشفاه المناسب؟

إن اختيار لون أحمر الشفاه يجب أن يتمّ بالتنسيق مع ماكياج العينين. فإذا كانت ظلال العينين داكنة اللون (أسود، بني، زيتي..) يُفضل أن يكون أحمر الشفاه شفافاً، أو زهرياً، أو باللون البيج. وحين يكون ماكياج العيون فاتحاً يُفضّل اختيار أحمر الشفاه بألوان داكنة نوعاً ما، حتى لا تبدو ملامح الوجه باهتة. مع الأخذ بالاعتبار أن بعض الوجوه يناسبهن الماكياج القوي أكثر من الماكياج الناعم والعكس صحيح أيضاً.

- ما هي أفضل طريقة لتحديد الشفاه دون أن نبرز لون القلم؟

إن إبراز خط قلم تحديد الشفاه يعطي ملامح قاسية للوجه، لذا فأن أفضل طريقة لتمويهه تقوم على القليل من كريم الأساس أو كريم محيط العينين على الشفتين لتثبيت اللون وجعلهما تبدوان مكتنزتين أكثر، ثم يتمّ تحديدهما وتلوينهما بقلم التحديد قبل تغطيته بأحمر الشفاه للحصول على لون واحد جذاب.



- ما هي أفضل طريقة لتطبيق الآي لاينر؟

في ماكياج المناسبات والسهرات، يُنصح باستخدام الـ"كيك آي لاينر"Cake Eye Liner وهو عبارة عن ريشة آي لاينر سائل تمدّ على العين بطريقة ناشفة، وتعطي لوناً داكناً خالياً من اللمعة وتمنح العين مظهراً دافئاً.

- كيف نختار الماكياج المناسب لشكل العين؟

لكل شكل من أشكال العين ماكياج خاص به، فهناك العيون المدخنة والتي تحتاج الى عينين لوزيتي الشكل أو عينين كبيرتين، وهناك تطبيق الظلال على شكل موزة، حيث يغطي الظل الداكن أطراف الجفن فيما يكون الظل الفاتح في المنطقة الداخلية منه، وهو الشكل الذي يناسب العيون الصغيرة. أما عن تراتبية تطبيق ماكياج العين، فينصح الخبراء بتطبيق الظلال أولاً ثم الآي لاينر وبعدها يتمّ الدمج بخطوات بسيطة.

- ما هي أفضل طريقة لتطبيق كريم الأساس؟

بعد اختيار كريم الأساس المناسب لنوع البشرة، يُنصح بمده على كامل الوجه، بما في ذلك منطقة محيط العينين، بواسطة الأصابع، الريشة أو الاسفنجة.

- كيف نختار ظلال الخدين المناسبة؟

يرتبط اختيار لون ظلال الخدين بلون البشرة، فصاحبات البشرة السمراء تناسبهنّ التدرجات البرونزيّة والبرتقالية، أما صاحبات البشرة البيضاء فتليق بهنّ التدرجات الزهرية.