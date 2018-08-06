7 وصفات طبيعية تجعل الشعر ناعماً كالحرير

يشكّل فصل الصيف الوقت المثالي لتجربة الخلطات المنعّمة للشعر التي تغنينا عن استعمال أدوات التمليس الكهربائية أو زيارة صالونات تصفيف الشعر بشكل دوري. تعرّفوا فيما يلي على مجموعة من الأقنعة الطبيعية سهلة التحضير التي تعد بنتائج باهرة في مجال تغذية الشعر وإكسابه نعومة حريرية.

1- قناع حليب جوز الهند وعصير الليمون:

تحضير هذا القناع يعتمد على مكوّنين فقط: 50 ملليلتر من حليب جوز الهند وملعقة كبيرة من عصير الليمون. اخلطوهما جيداً واحتفظوا بالخليط لليلة كاملة في الثلاجة. وفي صباح اليوم التالي طبقوا الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع تدليكه لمدة 15 دقيقة ثم تركه على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد ثمّ غسل الشعر بشامبو ناعم خالٍ من السولفات. على أن يتمّ تطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً لتغذية فروة الرأس وتسهيل تسريح الشعر بالإضافة إلى تنعيمه وتمليسه.

2- قناع زيت الخروع الدافئ

تحضير هذا القناع يعتمد على خلط ملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ثمّ تسخين الخليط قليلاً ليصبح فاتراً. يُطبّق هذا القناع على الشعر ويُدلّك لمدة 15 دقيقة ثمّ يترك لمدة 30 دقيقة إضافيّة، بعدها يُشطف الشعر بالماء ويُغسل بشامبو ناعم خالٍ من السولفات.

يُطبّق هذا القناع مرة أسبوعياً، إذ يساعد زيت الخروع على ترميم ألياف الشعر، إضافة إلى ترطيبه وتمليسه أما زيت جوز الهند فيغذّيه ويرطّبه بالعمق.

3- رذاذ الحليب:

ضعوا 50 ملليلتراً من حليب البقر السائل في عبوة رذّاذة ورشّوه على الشعر ثم اتركوه لمدة 30 دقيقة. اشطفوا بعد ذلك الشعر بالماء البارد قبل غسله بشامبو ناعم. كرّروا هذه العمليّة مرة أو مرتين في الأسبوع، فالبروتينات الموجودة في الحليب تقوّي الشعر وتملّسه من خلال التخفيف من تجعيداته.

4- قناع البيض وزيت الزيتون:

لتحضير هذا القناع أنتم بحاجة إلى حبتين كاملتين من البيض و3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. اخلطوا المكوّنات جيداً وطبّقوها على الشعر لمدة ساعة من الوقت. اغسلوا الشعر بعدها بالماء البارد وشامبو ناعم خالٍ من السولفات. فالبروتينات الموجودة في البيض تغذّي الشعر فيما يقوم زيت الزيتون بترطيبه وتنعيمه مما يساعد على تمليسه. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً.

5- قناع الحليب والعسل:

لتحضير هذا القناع اخلطوا 50 ملليلتر من الحليب السائل وملعقتين كبيرتين من العسل، وهو يُطبّق على الشعر مرتين أسبوعياً ولمدة ساعتين ثمّ يُغسل بالماء البارد وشامبو ناعم خالٍ من السولفات.

تساعد البروتينات الموجودة في الحليب على تقوية الشعر وتغذيته، أما العسل فيلعب دور منعّم يلتقط الرطوبة ويخفّف تجعيدات الشعر مما يتركه ناعماً ولامعاً في الوقت نفسه.

6- قناع الموز والبابايا:

تحضير هذا القناع يتمّ عبر هرس حبة ناضجة من الموز وقطعة كبيرة من البابايا ثم خلطها جيداً وتطبيقها على الشعر مرة أسبوعياً لمدة 45 دقيقة. اغسلوا الشعر جيداً بعدها بالماء البارد وشامبو خالٍ من السولفات. يعمل هذا القناع على تغذية الشعر بالعمق كما يثقله مما يخفّف من تجعيداته، وهو يترك الشعر ناعماً ولامعاً فيبدو صحيّاً بامتياز.

7- قناع الصبّار وزيت جوز الهند:

لتحضير هذا القناع اخلطوا 50 ملليلتر من زيت جوز الهند و50 ملليلتر من جل الصبّار. طبّقوا هذا القناع على الشعر مرة أسبوعياً لمدة 40 دقيقة ثمّ اغسلوه بالماء البارد وشامبو ناعم خالٍ من السولفات. فالصبار يحتوي على أنزيمات تنعّم الشعر وتملّسه كما تعمل على تنشيط نموّه وترطيبه بالعمق مما يخفّف من تجعيداته.