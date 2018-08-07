الأحذية الذهبية أحدث صيحات موضة الخريف المقبل

أطلقت دار Christian Louboutin حملتها الترويجية الجديدة لمجموعتها من #الأكسسوارات الخاصة بالخريف المقبل. وقد اختارت تنفيذها مع 3 من أشهر وأجمل عارضات الأزياء العالميات: جوان سمولز، ليلي ألدريدج وروزي هانتنغتون-وايتلي. اللواتي ظهرن في صور الحملة وهن يرتدين أحدث صيحات أكسسوارات الدار للموسم القادم.

شكّل استعمال اللون الذهبي العنصر الأبرز في هذه المجموعة، حيث تلوّنت به أحذية "الستيليتو" والأحذية الجلديّة عالية الساق. كما لفتنا ظهور الأحذية العالية جداً والتي ترتفع عن الركبة، وتمّ تنفيذها بالجلد السويدي وبالألوان الخريفيّة كالبني والرمادي. كما تضمّنت المجموعة أحذية رجالية عصريّة وصنادل نسائيّة تزيّنت بالمسامير وتمّ ارتداؤها مع جوارب سميكة وداكنة اللون.

وجديد Louboutin تضمّن أيضاً مجموعة من النظارات الشمسيّة وتلك المخصصة لتصحيح النظر، تميّزت بطابعها العصري لإرضاء متطلبات المرأة التي تبحث عن إطلالة متجددة دائماً.