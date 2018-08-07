8 أسرار لبشرة تحافظ على شبابها لأطول فترة ممكنة

النظام الغذائي غير المتوازن، التعب النفسي والجسدي، التلوث، عدم استهلاك ما يكفي من الماء، إهمال العناية...كلها عوامل تسرّع في ظهور علامات شيخوخة البشرة مما يدفعنا إلى الاستعانة بالجراحة التجميلية لإصلاح ما أفسده الدهر. ولكن هل تعلمون أن الحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة يكمن في 8أسرار ندعوكنّ للتعرّف عليها فيما يلي:

1- التقشير:

يُعتبر التقشير أول أسرار الحفاظ على شباب البشرة، ولذلك يُنصح باعتماده مرة أسبوعياً لتخليصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها وتحضيرها لاستقبال مستحضرات العناية التي تمدّها بالترطيب والتغذية فتتركها ناعمة نضرة وناعمة الملمس.

2- تناول الفاكهة على الفطور:

إن تناول الفاكهة على الفطور يجعل البشرة مشرقة طوال اليوم، والأفضلية في هذا المجال تبقى للفاكهة الغنيّة بالفيتامين C كالبرتقال، والكيوي، والفراولة، والتوت، والبابايا. فهذا الفيتامين أساسي لتصنيع الكولاجين أي البروتين الذي يكسب ألياف البشرة متانتها ومقاومتها الاعتداءات الخارجيّة.

إن تناول الفاكهة على شكل عصير يسمح بالاستفادة من خصائص أنواع متعددة منها يتمّ خلطها للحصول على مشروب جماليّ بامتياز.



3- الترطيب:

بعد خطوة تنظيف البشرة جيداً يصبح الترطيب ضرورة وخطوة أساسيّة في روتين العناية اليوميّة بها. احرصوا على ترطيب الوجه والجسم بكريم غنيّ بخلاصة زبدة الشيا أو زيت الأرغان لمحاربة الجفاف والحؤول دون ظهور التجاعيد الصغيرة.

4- استهلاك السكريّات البطيئة:

يؤدي استهلاك السكريات السريعة في نظامنا الغذائي اليومي إلى تنشيط عملية إفراز هرمون الأنسولين مما يؤدي إلى زيادة الإفرازات الدهنية على مستوى البشرة والشعر. ولتجنّب هذه المشكلة يُنصح باستهلاك السكريات البطيئة الموجودة في الخضار الخضراء، الحبوب الكاملة، الشوفان، الفاكهة المجففة، البطاطا الحلوة...على أن يتمّ الابتعاد عن الحلويات، والمقالي، والمشروبات الغازيّة.

5- الحدّ من التعرّض للشمس:

إن الإفراط في التعرّض للشمس مسؤول عن شيخوخة البشرة قبل أوانها، ولذلك فإن استعمال كريم الحماية عند التعرّض المباشر لأشعتها ضرورة تحمينا من ظهور البقع البنيّة والتجاعيد المبكرة. أما عند قضاء الإجازة على الشاطئ، فيُنصح بتجنّب التعرّض للشمس بين الساعة 11صباحاً و3من بعد الظهر، بالإضافة إلى وضع قبعة، وتكرار تطبيق كريم الحماية عدة مرات في اليوم، وعدم إهمال شرب ما يكفي من الماء.

6- كريم الليل:

يشكّل الليل فترة راحة لبشرتنا تصبح خلالها أكثر استعداداً لأن تتغذّى وتتجدد. ويساهم تطبيق كريم الليل قبل النوم في تجديد البشرة والتعويض عن النقص الذي تعاني منه مع مرور الزمن. من الضروري اختيار كريم الليل بما يتناسب مع نوع بشرتنا والحرص على تطبيقه يومياً على بشرة نظيفة وخالية من أي آثار للماكياج.

7- تبنّي نظام غذائي منوّع:

تحتاج بشرتنا إلى العديد من العناصر الغذائيّة كي تتجدد بشكل سليم، أما أبرز هذه العناصر فهي الفيتامينات من فئة A، C، وE، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحميها من الجذيرات الحرّة، والعناصر المعدنيّة الغذائيّة التي تحافظ على ليونتها وتساعدها في ترميم نفسها ومنها الزنك والنحاس.

ويؤمّن النظام الغذائي المتوازن لبشرتنا حوامض دهنيّة مفيدة كالأوميغا 6و3 التي نجدها في الأسماك الدهنية والزيوت النباتية بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي نحصل عليها من الخضار، والفاكهة، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والفاكهة المجففة.

8- شرب ما يكفي من الماء:

يساعد شرب الماء في ترطيب الجسم وتنظيفه من خلال تخليصه من السموم مما ينعكس إشراقاً على البشرة. احرصوا على تناول كوب من الماء مباشرة بعد الاستيقاظ صباحاً، على أن تتناولوا خلال النهار حوالي ليتر ونصف من الماء وعند المساء كوبين بالإضافة إلى كوب من نقيع الأعشاب أو الشاي الأخضر.