استعمالات لن تتوقعوها لزيت اللافندر الأساسي

يُعتبر زيت اللافندر أشهر الزيوت الأساسية كونه الأكثر استعمالاً من بينها نظراً لما يتمتع به من فوائد متعددة. فهو معروف بخصائصه المهدئة والمزيلة للسترس، بالإضافة إلى قدرته على تطهير الجروح والتخفيف من حدة تهيّجات البشرة. أما في المجال التجميلي فله استعمالات متعددة، تعرّفوا عليها فيما يلي واستفيدوا منها في مجال العناية بالبشرة والشعر.

يعالج حبّ الشباب

يتميّز زيت اللافندر الأساسي بخصائصه المضادة للبكتيريا، والالتهابات، والفطريات مما يساعد على علاج حبّ الشباب والوقاية من ظهوره. اخلطوا ملعقة كبيرة من جلّ الصبار مع 5 نقاط من زيت اللافندر الأساسي و5 نقاط من زيت شجرة الشاي. وطبّقوا هذا الخليط على البشرة المصابة بحبّ الشباب مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. كما يمكن استعمال هذه الخلطة كجلّ مرطّب للبشرة التي تتميّز باستعدادها للإصابة بحبّ الشباب. ومن الممكن استعمال زيت اللافندر الأساسي مباشرةً على حب الشباب أو البثور التي تظهر على البشرة لعلاجها بشكل طبيعي.

يرطّب البشرة الجافة ويعالج تشققاتها

لتحضير خلطة مرطّبة للبشرة أنتم بحاجة إلى 10 ملليلتر من زيت الأفوكادو و12 نقطة من زيت اللافندر الأساسي. طبّقوا بضع نقاط من هذه الخلطة على بشرة الوجه ودلّكوها جيداً لترطيبها. يمكن أيضاً إضافة 12 نقطة من زيت اللافندر الأساسي إلى كريم الليل الذي تستعملونه فتزيدون من فعاليته في مجال ترطيب بشرة الوجه والعنق. ويتميّز زيت اللافندر الأساسي بفعاليته في علاج تشققات الشفاه الناتجة عن التبدلات المناخية.

يزوّد البشرة بلمسة من الإشراق

اخلطوا ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون مع 5نقاط من زيت اللافندر الأساسي، 3نقاط من زيت الليمون الأساسي، وملعقة صغيرة من السكر الأسمر. دلّكوا هذا الخليط على بشرة الوجه للتخلّص من الخلايا الميتة ثم اتركوه عليها لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء وتطبيق كريم مرطّب. وستلاحظون أن البشرة اكتسبت إشراقاً وحيوية لافتين.

يحارب الهالات الداكنة

اخلطوا ملعقة كبيرة من جل الصبار، 3نقاط من زيت اللافندر الأساسي ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز. دلّكوا منطقة محيط العينين بهذا الخليط ثمّ اتركوه عليها لمدة نصف ساعة قبل شطفه بالماء. يمكن تطبيق هذه الخلطة كقناع يترك على محيط العينين طوال الليل ويُكرر استعماله يومياً للحصول على النتائج المرجوة.

يرطّب هذا القناع منطقة محيط العينين ويبعد عنها الجفاف وبالتالي التجاعيد المبكرة، كما يخفّف من حدّة البقع البنيّة والهالات الداكنة، والجيوب التي تظهر تحت العينين.

يخفف من تجاعيد الوجه

اخلطوا 5 ملليلتر من زيت الورد، 5 نقاط من زيت اللافندر الأساسي و3 نقاط من زيت إبرة الراعي للحصول على مصل مضاد للشيخوخة تطبّقونه على بشرة الوجه مرتين يومياً مع تدليكه بحركات دائريّة لتقوية البشرة وترطيبها مما يبعد عنها شبح التجاعيد المبكرة.

يعالج مشكلة قشرة الشعر

اخلطوا ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، 5نقاط من زيت اللافندر الأساسي وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون. في حال المعاناة من حكّة في الرأس، يُنصح بتسخين الزيت قليلاً ليصبح فاتراً قبل خلطه مع المكوّنات الأخرى على أن يتمّ تدليك فروة الرأس بهذا الخليط لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق وتركه لمدة ساعة قبل غسل الشعر كالعادة. وللحصول على نتائج سريعة يمكن ترك هذه الخلطة على الشعر طوال الليل.

يخفّف من تساقط الشعر

اخلطوا ملعقتين كبيرتين من زيت بذور القمح، 7 نقاط من زيت اللافندر الأساسي وربع ملعقة صغيرة من زيت الفيتامين E. تساعد المواظبة على تدليك فروة الرأس بهذه الخلطة في التخفيف من تساقط الشعر، كما أنها تعزّز نموّ الشر وتنشّط الدورة الدمويّة في فروة الرأس.

يكفي تدليك الشعر بهذه الخلطة لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق ثمّ تركها على الشعر طوال الليل، وتكرار هذا العلاج 3مرات أسبوعياً للحصول على نتائج سريعة.