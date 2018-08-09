دليلك للعناية ببشرتك وشعرك خلال الإجازة

اجعلي من الإجازة فترة راحة للبشرة والشعر، هذه نصيحة الخبراء. ولتحقيقها، اكتشفي في هذا الدليل خطوات العناية اليومية التي تحتاجين إليها للحفاظ على بشرة مشرقة وشعر حيوي في المدينة، في الجبل وعلى الشاطئ.

عناية خاصة بالبشرة

تأمين الراحة للبشرة يرتبط بشكل أساسي بالعناية بها للحفاظ على نضارتها وإشراقها:

1- اجعلي من الأقنعة حليف جمالك

يؤدي التعرض المباشر للشمس خلال الإجازة إلى تسريع عملية تجدد خلايا البشرة، وبالتالي يزيد من ظهور الخلايا الميتة على سطحها، مما يؤدي إلى انسداد مسامها. ولذلك من الضروري تطبيق قناع منقٍ مرة أسبوعياً، يساعد على تجديد بشرتك ويحضرها لاستقبال مستحضرات العناية الأخرى.

قناع مرطب ومهدئ: حولي كريم النهار أو الليل الذي تستعملينه إلى قناع مرطب من خلال وضعه بطبقة سميكة على البشرة وتركه لمدة 10 دقائق قبل إزالة الفائض واستعماله لترطيب ظهرر اليدين ومنطقة أعلى الصدر.

2- بدلي نوع كريم محيط العينين الذي تستعملينه

لتجنب انتفاخ العينين خلال الإجازة، اختاري كريم عناية بمحيطهما، يكون بصيغة الجل واحتفظي به في الثلاجة. ولا تنسي أن تضعي على محيط عينيك خلال النهار طبقة من الكريم المرطب المزود بعامل حماية من الشمس أو أن تستعيني بكريم الحماية من الشمس لتأمين وقاية فعالة لهذه المنطقة الحساسة.

3- اختاري منظف غير دهني للبشرة

ابتعدي عن الصيغ الدهنية عندما يتعلق الأمر باختيار منظف للبشرة خلال الإجازة، واستعيضي عنها بالصيغ المائية المنعشة. أما إذا كنت من هواة إستعمال الحليب المنظف للماكياج فمن الضروري إزالته بلوشن منعش أو شطف البشرة بالماء بعد تطبيقه.

4- لا تهملي استعمال مستحضرات الحماية من الشمس

تتميز بشرة الوجه بكونها أكثر رقة من بشرة الجسم، مما يجعلها عرضة للإصابة بالبقع البنية عند التعرض المتكرر للشمس. لذلك من الضروري المواظبة على استعمال كريمات الحماية في المدينة وعلى الشاطئ، وتكرار تطبيقها عدة مرات في اليوم.

عناية خاصة بالشعر

احرصي على غسله بشكل يومي لتخليصه من بقايا الملح والكلور التي تكون في أحواض السباحة، وآثار كريمات الحماية والزيوت المسمّرة التي نستعملها. والأفضلية في هذا المجال تبقى لاختيار شامبو خاص بالغسل المتكرر يكون مزوداً بعناصر مرطبة للشعر.

1- ابتعدي عن استعمال أدوات التصفيف الكهربائية

يصبح الشعر ضعيفاً خلال الإجازة على الشاطئ نتيجة تعرضه المباشر للشمس، والملح، والحرارة، والرطوبة. لذلك فإن استعمال أدوات التصفيف الكهربائية سوف تزيد من إرهاقه. اتركي شعرك يجف في الهواء الطلق بعد لفه بمنشفة قطنية تزيل فائض الماء عنه بعد الاستحمام. وللحصول على تجعيدات جميلة استعيني بالقليل من الرغوة المصففة. أما للحصول على شعر مالس، فيمكنك تطبيق بعض الكريم المنعم على أطرافه وهي رطبة.

2- أمني له التغذية اللازمة

احرصي على استعمال قناع مرمم للشعر بين مرة ومرتين في الأسبوع. ولصاحبات الشعر المجعد لا تشطفن القناع بنسبة 100% عن الشعر بل اتركن القليل منه لتجنب تطاير الشعر.

استفيدي من أوقات الراحة لتطبيق زيت حامٍ على الشعر يحافظ على لونه إذا كان مصبوغاً ويؤمن النعومة لخصلاته، شرط شطف الشعر جيداً بعد غسله للتخلص من أي بقايا زيتية ممكن أن تكون عليه والسماح له بالتنفس خلال الليل.

وينصح الخبراء أيضاً بتسريح الشعر جيداً كل مساء مما يسمح بتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس. أما خلال النهار فيفضّل اعتماد تسريحة الضفيرة، أو ذيل الحصان، أو وضع قبعة لحماية الشعر من الاعتداءات الخارجية.