مستحضرات تجميل احفظوها في الثلاجة خلال الطقس الحار

هل تعرفون أن مستحضرات التجميل يمكن أن تعاني من حرارة الطقس، فتتأثّر تركيبتها وتفسد قبل الأوان. وهذا ما ينعكس على جودتها، ويجعلها تُلحق الأذى ببشرتنا أو تفقد فعاليتها. تعرّفوا فيما يلي على 6 مستحضرات يُنصح بالاحتفاظ بها في الثلاجة خلال موسم الحرّ.

1- الكريمات المرطّبة:

في فترات الحرّ الشديد، ينصح الخبراء بالاحتفاظ بالكريمات للوجه والجسم في الثلاجة بهدف حماية تركيبتها من التلف. كما أنها تُصبح أكثر انتعاشاً عند تطبيقها على #البشرة فتحصلون على مفعول إضافي مماثل لمفعول وضع المياه الباردة على الوجه. أما فيما يتعلّق بكريمات الجسم، فإن وضعها في الثلاجة يساعد في تنشيط الدورة الدمويّة والتخفيف من الإحساس بثقل القدمين.

2- اللوشن المنعش ومياه الأزهار:

تُستعمل هذه المستحضرات بعد الحليب المنظّف أو لإنعاش البشرة خلال النهار. وهي تتميّز بتركيبتها الحسّاسة جداً تجاه التبدلات المناخية والتلوث. ولذلك يُنصح بالاحتفاظ بها في الثلاجة، خاصةً عند ارتفاع حرارة الجو. فمن شأن ذلك أن يزيد من مفعولها المزيل للاحتقان ويزيد الشعور بالانتعاش الذي تؤّمنه، فتصبح مثالية لإزالة علامات التعب عن الوجه وإضفاء الإشراق عليه.

3- المستحضرات الرذّاذة:

يمكن استعمال هذه المستحضرات لمفعولها المضاد للتلوّث أو المنشّط للبشرة بحيث تكون غنيّة بالفيتامينات والعناصر المعدنيّة الغذائيّة. وهي حسّاسة جداً تجاه التقلّبات المناخية وارتفاع حرارة الطقس. ولذلك يُنصح بالاحتفاظ بها في مكان بارد جداً للحفاظ على تركيبتها وزيادة فعاليتها.

4- العطور:

من الضروري الاحتفاظ بالعطور بعيداً عن أي مصادر للضوء والحرارة، أما درجة الحرارة المثالية في هذا المجال فتكون حوالي 12 درجة مئوية أي أعلى بقليل من متوسّط حرارة الثلاجة التي تتراوح عادةً بين صفر و7 درجات. وتتوفّر في المجال التجميلي آلات مخصصة لحفظ العطور بدرج الحرارة المناسبة، يمكنكن الاستعانة بها لوضع مجموعتكنّ من العطور بداخلها طوال أيام السنة.

5- طلاء الأظافر:

احتفظوا بطلاء الأظافر في الثلاجة للحيلولة دون جفافه وتحوّل تركيبته إلى سميكة جداً مما يجعل تطبيقه صعباً. فهذا المستحضر يكره الحرارة ويمكن أن يتأثّر بها فتتغيّر تركيبته ولونه تحت تأثيرها بسولة.

6- أحمر الشفاه:

تؤثّر الحرارة المرتفعة على أحمر الشفاه، فتجعل تركيبته سائلة وغير قابلة للاستعمال. ولتجنّب هذه المشكلة، يُنصح بالاحتفاظ بهذا المستحضر في الثلاجة ليحافظ على جودته وسهولة تطبيقه.