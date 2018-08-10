10 إطلالات صيفيّة تناسب الشعر صعب التسريح

إذا كنت تجدين أن "الشينيون" تسريحة صعبة التنفيذ تناسب #الشعر الطويل ولا يمكن تطبيقها سوى في صالون التجميل، فاعلمي أن ما تعتقدينه ليس دقيقاً. فهذه التسريحة الصيفيّة بامتياز يمكن تطبيقها على كلّ أنواع الشعر بمختلف أطواله، ويمكنك تنفيذها بنفسك في المنزل شرط اختيار نوع "الشينيون" الذي يناسب طبيعة شعرك.

تعرّفي فيما يلي على 10 #تسريحات يمكنك اعتمادها هذا #الصيف خاصة إذا كان شعرك صعب التسريح. واكتشفي مجموعة من نصائح #الخبراء التي تسهّل عليك اختيار التسريحة المناسبة لنوع شعرك.

- استعيني بوصلات الشعر التي تتخذ شكل ضفائر لإضافة الحجم إلى شعرك إذا كان قصيراً، فتحصلين بذلك على تسريحة "شينيون" سريعة التنفيذ يمكن أن تطبّقيها بنفسك.

- تضفي تسريحة "الشينيون" التي تتزيّن بضفيرة عريضة تُلفّ حول الرأس لمسة رومانسيّة على إطلالتك. فلا تترددي في اعتمادها خاصة لمناسبة مميّزة.

- إذا كنت تعانين من مشكلة الشعر الرقيق والخفيف، لفيّه على شكل عقدة مشدودة عند أعلى الرأس للحصول على تسريحة صيفيّة ممكن اعتمادها في إطلالتك اليوميّة وفي المناسبات.

- حوّلي تسريحة ذيل الحصان إلى "شينيون" بعد لفّ الشعر المربوط عند أعلى العنق، فتحصلين بذلك على تسريحة كلاسيكيّة مثالية للشعر المالس.

- يمكن تصفيف الشعر المجعّد على شكل "شينيون" بسهولة، يكفي ربطه عند قمّة الرأس ولفّه حول حشوة مخصّصة لإضفاء بعض الحجم على التسريحة.

- أضيفي لمسة عصريّة إلى إطلالتك باعتماد تسريحة رطبة تتخذ شكل "شينيون" منخفض يمكن تنفيذها على الشعر المالس والمجعّد على السواء.

- لإطلالة متجددة، زيّني تسريحتك بضفيرة عامودية تمتدّ من وسط الرأس إلى أعلى الجبين وصولاً إلى لفّة "الشينيون" المنخفض.

- يمكن للفّة "الشينيون" أن تضيف الحجم المطلوب إلى تسريحتك في حالة الشعر المجعّد والمالس على السواء.

- حوّلي تسريحة الضفائر الإفريقيّة إلى "شينيون" مرتفع ممكن اعتماده في #الإطلالات اليوميّة وفي المناسبات على السواء.

- إن تسريح الشعر القصير باتجاه الأعلى وإضافة بعض الدبابيس إليه ممكن أن يحوّله إلى تسريحة تشبه "الشينيون" إلى حدّ بعيد.