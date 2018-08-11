10 أخطاء تجميليّة شائعة تزيدك عمراً

إذا كنت تلاحظين أن ماكياجك يزيدك عمراً، فهذا يعني أنه عليك تجنّب بعض الأخطاء الشائعة في تطبيقه. تعرّفي فيما يلي على أكثر 10 أخطاء شائعة في مجال تطبيق #الماكياج تجعلك تبدين أكبر سناً.

1- استعمال الكثير من الفاونديشن:

يؤدي وضع طبقة كثيفة من الفاونديشن إلى إبراز تجاعيدك الصغيرة وإخفاء إشراق بشرتك. ولذلك يعتبر الخبراء أنه ليس بالضرورة استعمال كريم الأساس على كامل الوجه إذ يمكن الاكتفاء بوضعه على المناطق التي تظهر فيها الشوائب. كما أن استعمال هذا المستحضر بصيغه "الكامدة" أو "المخمليّة" أو "الطويلة الأمد" ممكن أن يكون صعباً عليكِ إذا لم تكوني محترفة في هذا المجال.

اختاري كريم أساس بصيغة سائلة يكون مزوّداً بعناصر عاكسة للضوء. وإذا كنت صاحبة بشرة جافة، احرصي على استعمال مستحضر تقشير البشرة مرة أسبوعياً وتطبيق مرطّب عليها بعد تنظيفها مما يساعد في جعل مظهر كريم الأساس موحّداً.

2- الإفراط في استعمال الكونسيلر:

يؤدي اختيار الكونسيلر ذات الصيغة السميكة إلى إبراز مشاكل محيط العينين بدل إخفائها. ولذلك ننصحك بالاستعاضة عنه بكونسيلر سائل بلون أفتح قليلاً من لون بشرتك وتطبيقه على الجفون السفليّة من زاوية العين باتجاه الوسط. أو يمكنك الاستعانة بقلم الإشراق إذا كنت لا تعانين من أي هالات داكنة وترغبين بإضاءة هذه المنطقة.

3- تطبيق ألوان داكنة على الشفاه:

إن استعمال الألوان الداكنة على الشفاه تجعلها تبدو رقيقة وتساعد على إبراز التجاعيد الصغيرة المحيطة بها، فتبدو الابتسامة قاسية. ولذلك ينصح الخبراء بالاعتماد على الألوان الفاتحة في الماكياج اليومي كونها تجعل الشفاه تبدو أكثر اكتنازاً وتضفي لمسة من الإشراق على الوجه.

4- تطبيق البودرة على كامل الوجه:

إذا كانت #البشرة الشابة تتمتع بقدرة عالية على عكس الضوء، فإن استعمال البودرة عليها يؤدي إلى فقدانها لإشراقها. ولذلك ينصح الخبراء بالاكتفاء بتطبيق البودرة على مناطق لمعان الوجه أو عند الجبين، والأنف، والذقن. على أن يتمّ اختيار بودرة شفّافة تزيل اللمعان دون أن تثقل البشرة.

5- رسم العينين بالآيلاينر الأسود:

يؤدي الآيلاينر الأسود إلى جعل #العينين تبدو قاسية، ولذلك ينصح الخبراء بتركه للمناسبات والاستعاضة عنه بالآيلاينر البني أو الرمادي الداكن. على أن يتمّ تطبيقه على الجفن العلويّ فقط واستعمال قلم الكحل لتحديد الجفن السفلي كي لا يبدو الماكياج ثقيلاً.

6- إبراز خطّ تحديد الشفاه:

يساعد قلم تحديد الشفاه على رسمها وحماية لون أحمر الشفاه من الوصول إلى التجعيدات الصغيرة المحيطة بها. ولذلك من الضروري اختياره بلون قريب من لون الشفاه الأساسي أو بلون أحمر الشفاه. أما اختياره بلون مختلف كليّاً عن لون أحمر الشفاه، فلم يعد على الموضة منذ فترة طويلة خاصةً أنه يضيف سنوات إلى إطلالتكِ.

7- استعمال الماسكارا على الجفون السفليّة:

إن تطبيق الماسكارا على الجفون السفليّة يسلّط الضوء على الهالات الداكنة ويبرزها. ولذلك ينصح الخبراء باستعمال عاقص الرموش فقط على الرموش السفليّة والاكتفاء بوضع الماسكارا على الرموش العلوية فقط في الماكياج اليومي.

8- إهمال تطبيق ظلال الخدّين:

تساعد ظلال الخدين على إضفاء لمسة من الحيوية والإشراق على إطلالتك. ولكن يُنصح بتمويه هذا المستحضر بحركات دائريّة بعد تطبيقه من وسط الخدين باتجاه الصدغين للحصول على النتيجة المرجوّة وعدم تكتّل الظلال في وسط الوجه.

9- تطبيق أحمر الشفاه من القلم مباشرةً:

يُصبح محيط الشفاه أكثر رقّةً مع مرور الأيام مما يجعل أحمر الشفاه أقلّ ثباتاً عليها. ولتأمين ثبات إضافيّ في هذا المجال، ينصح الخبراء باستعمال فرشاة لتطبيق أحمر الشفاه وإضافة لمسة من الغلوس أو البلسم المرطّب في وسط الشفاه للمسة إضافيّة من الإشراق.

10- استعمال ظلال داكنة جداً لتحديد الحاجبين:

إن استعمال الظلال أو الأقلام الداكنة جداً لتحديد الحاجبين يضفي لمسة من القساوة على كامل وجهكِ ويجعلكِ تبدين أكبر سنّاً. اختاري لتحديد حاجبيكِ قلماً باللون الرمادي أو البني وابتعدي عن الأسود في هذا المجال.