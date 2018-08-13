10 حيل أنيقة تبدين معها أصغر بعشر سنوات

لا يكفي أن تلجئي إلى العلاجات التجميلية لتبدي أصغر بعشر سنوات، فبعض الحيل التي تعتمدينها في تنسيق أزيائك قادرة على تأمين المفعول نفسه دون جهد أو ألم.

تعرفي فيما يلي على هذه الحيل البسيطة التي من شأنها أن تجعل من إطلالتك شبابية وعصرية.

1- اختاري الأزياء المناسبة لمقاسك

إذا كنت من هواة اعتماد الأزياء الضيقة التي تجعلك تبدين نحيفة أو التصاميم الواسعة التي تخفي عيوب جسمك، فاعلمي أنك في الحالتين تجعلين إطلالتك تبدو أكبر بعشر سنوات. اختاري الأزياء المناسبة لمقاسك، التي تحدد الخصر وتبرز الكتفين والوركين فهي تضفي ديناميكية لافتة على إطلالتك وتجعلها عصرية بامتياز.

2- أحسني اختيار أكسسواراتك

إن الخلط بين عدة تصاميم من الأكسسوارات المبتكرة يضيف لمسة من الحيوية على إطلالتك في العشرينيات. ولكنه قد يجعلها تفتقر إلى البساطة والرقي المطلوبين في الثلاثينيات وما بعد. ولذلك ينصحك خبراء المظهر بالتركيز على اختيار أكسسوارات ذات طابع "شيك" ونوعية جيدة تضيف لمسات من التميز على إطلالتك دون أن تثقلها.

اختاري خواتم، عقودا، أقراطا للأذنين وأساور تكون مصنوعة من مواد عالية الجودة وأحجار مميزة، أو اختاري مجوهرات ناعمة من الذهب، ففي الحالتين سوف تجدين قطعاً ذات أسعار مقبولة تجعل من إطلالتك مميزة.

3- اختاري الألوان المشرقة

تترك الألوان الداكنة لمسة صارمة على إطلالتنا مما يجعلنا نبدو أكبر سناً، ولذلك ينصح خبراء المظهر بالتركيز على الألوان المشرقة والألوان الحيادية الفاتحة كالبيج، والرمادي، والأبيض للحصول على إطلالة عصرية. كما ينصح بتبني التصاميم البسيطة ذات الطابع العصري البعيد عن التكلف وعن الكلاسيكية المملة، فطابعها قدر أن يجعلنا نبدو أصغر بعشر سنوات.

4- اختاري قصة الصدر المناسبة

القصة المثالية في هذا المجال تبقى تلك التي لا تكون مرتفعة كثيراً باتجاه العنق، ولا تكون منخفضة كثيراً باتجاه الصدر. جربي القصة البحرية، القصة المربعة، أو قصة الـv التي لا تكون منخفضة جداً والقادرة على إخفاء الشوائب التي يمكن أن تطال منطقة أعلى الصدر.

5- اعتمدي التنورة التي تبرز جمال الساقين

تضفي التنورة التي تصل إلى حدود أعلى الركبتين لمسة من الشباب على كامل الإطلالة. يمكنك اعتمادها بالقصة الضيقة، الواسعة أو القريبة من الجسم لإضفاء لمسة عصرية على أناقتك.

6- اختاري الطبعات الشبابية العصرية

قد تكون طبعات الورود هي المفضلة بالنسبة للعديد من النساء، ولكنها لا تضفي لمسات شبابية على الإطلالة خاصة عندما تتخذ شكل ورود صغيرة تغطي كامل الزي أو ورود كبيرة ملونة. والحل يكون باختيار طبعات الأزهار التي تتخذ شكلاً هندسياً عصرياً أو استبدال طبعات الأزهار بالطبعات الهندسية اللافتة.

7- ارتدي الوشاح بطريقة مبتكرة

اجعلي من الوشاح الحريري القصير عنصراً يلعب دوراً بإبراز الطابع الشبابي في إطلالتك. ابتعدي عن لفه حول العنق على طريقة مضيفات الطيران وحوليه إلى حزام تلفين به خصرك أو لفيه حول معصمك على شكل سوار مبتكر.

8- اجعلي النظارات الشمسية رفيقتك الوفية

يمكن للنظارات الشمسية أن تبدل في أسلوب إطلالتك وتجعلها أكثر شباباً، خاصة عند اختيار التصاميم ذات الطابع الرياضي أو تلك المستديرة التي من شأنها أن تنعّم قسمات الوجه. يمكنك أيضاً اعتماد النظارات الكبيرة جداً التي فيها لمسة شبابية على إطلالتك.

9- ارتدي البدلة بطريقة مبتكرة

تشكل البدلة المؤلفة من سترة وسروال أو سترة وتنورة قطعة أساسية في خزانة معظم النساء. جرّبي ارتداءها بطريقة عصرية تضفي لمسة شبابية على إطلالتك من خلال اختيار قسم منها وتنسيقه مع أزياء أخرى، كأن ترتدي تنورتها مع سترة جلدية عصرية أو تنسقي سترة البلايزر التي تتضمنها البدلة مع سروال من الدنيم.

10- نسقي الموضة بأسلوب شبابي

إذا كنت من هواة الطلات "الريترو" التي تغزو واجهات محلات الأزياء هذا الموسم، فننصحك بالحرص على ارتداء هذه الموضة بطريقة عصرية. ابتعدي عن التنانير الكلاسيكية الضيقة والسراويل ذات الأرجل الواسعة والخصر المرتفع. واختاري سروال دنيم ذا خصر مرتفع يضفي الطابع "الريترو" على إطلالتك مع الحفاظ على اللمسات العصرية المطلوبة.