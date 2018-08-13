هكذا تختارين فراشي الماكياج وتعتنين بها

لا يكفي أن تتمتعي بالمهارة اللازمة لتطبيق #ماكياج ناجح، إذ من الضروري أيضاً استعمال المستحضرات المناسبة واختيار أدوات التطبيق التي تسهّل عليكِ هذه المهمة، وتضمن لكِ الحصول على النتيجة المرجوّة. إليكِ فيما يلي كلّ ما يجب أن تعرفيه حول اختيار #فراشي_الماكياج والعناية بها للحصول على إطلالة مثاليّة:

- هل يؤثر اختيار فرشاة الماكياج على طلتك وماكياجك؟

بالطبع، فنوعيّة الفراشي تؤثّر على النتيجة النهائيّة التي يتمّ الحصول عليها في هذا المجال. وتختلف فراشي المكياج من حيث الشكل، والحجم، والنوعية، لذلك ينصح الخبراء باختيار الأنواع ذات الجودة العالية، واعتماد فرشاة خاصة بكل منطقة من الوجه وفق ما يلائمها، فذلك من شأنه أن يساهم في تطبيق الماكياج بشكل جميل ومرتب، وإلا فالنتيجة لن تكون مرضية مهما حاولت، ونجاح مكياج كل منطقة يعتمد على الاختيار الجيد للأدوات والمستحضرات التي تم تطبيقها عليها.

- كيف تختارين فرشاة الماكياج المناسبة لكل منطقة؟

عليكِ باختيار الفراشي المناسبة لكل منطقة واستخدامها بطريقة صحيحة. وتبقى أفضل الفراشي تلك المصنوعة من الشعر الطبيعي، أو أقرب ما يكون له، وأفضلها المصنوعة من شعر الخيول الأصلي. وقبل شرائك لها تأكدي من ملمسها الناعم والرقيق على بشرتكِ الشبيه بملمس الفراء الناعم.

- ما هي الفراشي المناسبة لكل منطقة من الوجه؟

* فرشاة البلاشر: تكون كثيرة الشعيرات ناعمة ومشطوبة أو مستديرة

* فرشاة الظلال: تكون شعيراتها صغيرة الحجم وكثيفة، ولها عدة أشكال.

* فرشاة أحمر الشفاه: تكون شعيراتها مربعة أو طويلة قليلاً لكن متماسكة ورفيعة لتوزيع اللون بإتقان.

* فراشي الكونسيلر: يجب ألا تكون كبيرة جداً ولا صغيرة، وعليها أن تكون قوية، صلبة، وبحجم متوسط حتى يسهل عليها التحكم بالأماكن الدقيقة، حيث يمكن استخدامها أيضا لإخفاء عيوب الوجه بشكل عام والوصول إلى الأماكن الدقيقة.

- ما هي أفضل طريقة لاستخدام كل فرشاة منها بطريقة صحيحة؟

إن معرفة كيف يمكن إخفاء العيوب وإظهار معالم الجمال في الوجه بعد اختيارك الصحيح للفراشي هو الطريقة السليمة للاستخدام، فعند استعمال #فرشاة_البلاشر، ابتسمي وضعي الفرشاة في أعلى الخد باتجاه منبت الشعر، واحرصي على خفة اليد، لإعطاء مظهر طبيعي دون الإكثار من اللون، أما فراشي الظلال فيمكنك استخدام واحدة منها لوضع اللون وأخرى تساعد على دمج الألوان.

استعيني بفرشاة أحمر الشفاه لتوزيع اللون بشكل متناسق، وأخيرا فرشاة الكونسيلر، التي تساعد على توزيع خافي العيوب ابتداء من الطرف الداخلي للعين باتجاه الخارج لإخفاء الهالات السوداء.

- كيف تحافظين على فراشي الماكياج خاصتك؟

إن العناية بفراشي الماكياج خطوة أساسية وضرورية، وذلك بدأً بتنظيفها، الذي يفضل أن يكون بعد كل استعمال، وبغسلها بالماء والصابون الخفيف أو الشامبو مرة كل أربعة أسابيع دون دعكها أو فركها ثم نفضها لإزالة بقايا الماء منها وتركها تجف في مكان معرض للهواء بشكل عامودي حتى لا تفقد شعيراتها استقامتها ، ويمكنك تعقيمها من وقت لآخر وذلك باستخدام لوشن خاص مرة كل أسبوعين تجدينه بالأماكن المخصصة لبيع مساحيق الماكياج، ضعي القليل منه على قطعة قطن وامسحي الشعيرات من أساسها حتى أطرافها برفق، وبعد تأكدكِ من نظافتها وجفافها انتظري خمس دقائق وأعيديها إلى الشنطة الخاصة بها، منعاً لتلوثها أو تشويه شعيراتها.

- كيف تعلمين أن مدة صلاحية فراشي الماكياج انتهت وأنها تحتاج إلى تغيير؟

إن مدة صلاحية فراشي الماكياج تعتمد عليكِ أنت، وعلى مدى اهتمامك بها فكلما كنتِ حريصة عليها كلما طال عمرها، رغم أنه نسبيا تستبدل فراشي الماكياج كل ستة شهور، ولكن عندما تصبح شعيراتها مشوهة أو مجعدة وخشنة فعليكِ باستبدالها لأنها لم تعد صالحة للاستعمال، ولن توزع الماكياج وتقوم بعملها بشكل متناسق وجميل.

- كيف تحافظين على فراشي الماكياج؟

يجب الحرص على حفظها أو تخزينها في حقيبة مناسبة من الأفضل أن يكون حجمها صغيراً وتكون خاصة بها، منعاَ لتلوثها بالغبار أو ثني شعيراتها، وإلا سيقصر عمرها وسرعان ما ستصبح غير مناسبة للاستخدام.

من المهم أن لا تخلطي بين الفراشي التي تستعمل لتطبيق الألوان الغامقة والفاتحة، وتخصيص واحدة للدرجات الفاتحة وأخرى للغامقة، خاصة فيما يخص فراشي الأيلاينر، الشفاه والظلال. واحذري أن تتقاسمي أو تتشاركي أداوت الماكياج الخاصة بك مع الآخريات ولا حتى مع صديقتك المقربة، تجنبا لانتقال الجراثيم والبكتيريا أو الأمراض المعدية، اكتفي باستخدام أدواتك أنت، ولا تعيريها لأحد.