تعرفوا على عمليات التجميل الأكثر غرابة عالمياً

إذا كانت عمليات تصحيح شكل الأنف، وشفط الدهون، وشد الوجه هي الأكثر شيوعاً بين الجراحات التجميلية، فهي ليست الوحيدة التي يتم اللجوء إليها لتصحيح المشاكل والعيوب التجميلية، إنما هناك مجموعة من العلاجات والعمليات هي أقل شيوعاً ولكن أكثر غرابة ندعوكم للتعرف عليها فيما يلي:

- محو تعابير الوجه

تُعرف عملية محو تعابير الوجه باسم Pokertox، وهي تقوم على استعمال البوتوكس لحقنه في المناطق التي تظهر عليها التجاعيد التعبيرية بهدف محوها. يبدو الوجه بعد تنفيذها مرتاحاً ولكن فاقداً للتعابير التي تدل على أي شعور بالفرح أو الحزن أو الغضب أو الاستغراب.

- تصغير اللثة

يؤدي ظهور قسم كبير من اللثة إلى التسبب بمشكلة لدى البعض. ويمكنهم في هذه الحالة الاستعانة بعملية تصغير اللثة التي تقوم على تبديل في شكل هذه المنطقة من الفم بواسطة الجراحة التقليدية، أو اللايزر، أو الجراحة بمبضع كهربائي. تتميز هذه التقنية بكونها سريعة التنفيذ وتتراوح كلفتها بين 500 و1200 دولار أميركي.

- تغيير شكل القدمين

تُلقب عملية تغيير شكل القدمين باسم "نقطة سندريللا"، إذ إن الهدف منها هو إجراء تعديل على شكل القدمين بهدف تخفيف الألم المرافق لارتداء الأحذية. ويمكن لهذه الجراحة أن تلبي كافة المتطلبات، ومنها تقصير أو تطويل الأصابع وإضافة الدهون على مستوى الكعب. يمكن أن تصل كلفة هذه العملية إلى حوالي 8 آلاف دولار أميركي، ويترافق تنفيذها مع مجموعة من المخاطر تتراوح بين الالتهابات وحصول تلف في النظام العصبي.

- الحصول على أذنين مروستين

يُعتبر شكل الأذن المروسة من الأعلى موضة غريبة لكنها مطلوبة من قبل البعض، خاصة بعد أن تم تجسيدها في مجموعة من الأفلام السينمائية التي لاقت رواجاً عالمياً.

وللحصول على شكل الأذنين هذا، يتم قص الغضروف المتواجد في القسم الأعلى من الأذن وإعادة تركيبه بشكل مروس في أعلى الأذن. تُعرف هذه الجراحة باسم Elfing، وهي تكون عادةً مؤلمة ولا يمكن الرجوع عنها لاستعادة الشكل الأساسي للأذن كما يمكن أن تترافق مع خطر الإصابة بالتهابات.

- استحداث مساحة بين الفخذين

تُعرف هذه المساحة بين الفخذين باسم Tigh Gap، وهي موضة انتشرت صورها على وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت مطلوبة من قبل البعض. لتحقيقها، يتم اللجوء إلى تقنيات النحت التي تُعرف باسم CoolSculpting، أو شفط الدهون، أو حتى اللايزر إلا أن الأطباء يحذرون من تطبيقها لما يرافقها من مضاعفات قد تتخذ شكل علامات تبقى ظاهرة على الجلد أو تبدل في شكل الساقين.

- تبديل شكل خطوط اليد

هي عملية غريبة جداً ولكن قابلة للتنفيذ، تنتشر في اليابان وكوريا الجنوبية حيث يخضع البعض لعلاج تجميلي يغير في شكل خطوط أيديهم من خلال حرقها بمبضع كهربائي ثم رسمها من جديد بشكل مختلف بهدف إجراء تغيير في مصيرهم كونهم يؤمنون بقدرة قراءة المستقبل في كف اليد. وقد أظهرت الإحصاءات إجراء أكثر من 100 عملية من هذا النوع بين عامي 2012 و2018 في عيادة واحدة فقط في اليابان.

- تصغير الخدين

تتوجه هذه العملية للأشخاص غير الراضين عن شكل خدودهم، بحيث يجدون أن حجمها أضخم مما يرغبون. ويمكنهم في هذه الحالة اللجوء إلى جراحة تجميلية تقوم على إجراء شق داخل الفم للتخلص من قسم من الدهون تكون موجودة في الجانب الداخلي من الخد.

- إعادة تشكيل الابتسامة

يتم اللجوء إلى هذه التقنية في حالة زوايا الفم الهابطة، التي تضفي مسحة من الحزن على كامل الوجه. تعتمد هذه العملية على إجراء شقوق عند زوايا الشفاه بهدف رفعها، وهي تؤمن نتائج جيدة غير أنها تترافق مع مخاطر ندبات تبقى ظاهرة لفترة طويلة.

- تغيير لون العينين

تساهم هذه التقنية في تحقيق حلم راود العديد منا، وهو تغيير لون العينين. وللحصول على النتيجة المرجوة يمكن الاستعانة بتقنيات متعددة: استعمال اللايزر لتبديل لون العينين، زرع لون اصطناعي جديد، أو إجراء وشم للقرنية. أما القاسم المشترك بين جميع هذه التقنيات فهو أنها خطرة كونها تعبث بعيون سليمة ويمكن أن تعرضها للالتهابات أو للإصابة بالزرق، أو ماء العين، أو حتى فقدان البصر.

- رسم غمازات في أسفل الظهر

تتخذ هذه الغمازات شكل فجوات تظهر في أسفل الظهر عند البعض. وقد لاقت رواجاً عالمياً بحيث أصبحت من العمليات الجراحية المطلوبة. يتم الحصول عليها من خلال شفط الدهون في المنطقة المحددة لترك المجال أمام ظهور هذه الغمازات. وتتراوح كلفة هذه الجراحة بين 7000 و9000 دولار أميركي.