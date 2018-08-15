هكذا تختارين الأقراط المناسبة لشكل وجهك

تشكّل الأقراط الكبيرة قطعة أساسيّة من بين #أكسسوارات هذا الموسم، ولكن هل تعلمين أن هذه الأقراط قادرة على تغيير شكل وجهك؟ وأن لكل وجه #التصاميم المناسبة من بين أقراط الأذنين؟ تابعي فيما يلي نصائح #خبراء المظهر لاختيار هذا الأكسسوار الذي يضفي لمسة من التميّز على إطلالتك.

- الوجه البيضوي:

يتناسق هذا الوجه مع كافة تصاميم أقراط الأذنين، الكبيرة منها والصغيرة. أما التصاميم التي تعتبر مثالية بالنسبة إليه، فتلك مثلّثة الشكل والمرصّعة بالأحجار الكبيرة، كونها تضفي إشراقاً على القسم السفلي من الوجه.

- الوجه المستدير:

يتميّز الوجه المستدير بكونه عريضاً على مستوى عظام الخدّين وليس لديه أي طرف مدبّب عند الذقن. تناسبه الأقراط الدائريّة الكبيرة، التصاميم الحلزونيّة وتلك التي تتخذ شكل أزرار. أما #التصاميم التي لا تناسبه، فتلك التي تتدلّى منها دمعة أو قرص دائري لأنها تزيد من استدارته.

- الوجه الصغير ذو العظام الدقيقة:

يتميّز بنعومته التي تفرض اختيار أقراط رفيعة، رقيقة أو تصاميم ناعمة تزيّنها أحجار برّاقة تضفي لمسة من التميّز دون أن تطغى بحضورها على حجم الوجه. أما التصاميم التي لا تناسبه فتلك الضخمة، الحلزونيّة، والعريضة.

- الوجه الذي يتخذ شكل قلب:

يتميّز هذا الوجه بجبهة أعرض من الخدين، فيما يعود الجزء الأسفل من الوجه ليضيق متخذاً شكل قلب. تناسبه الأقراط التي تتخذ شكل دمعة متدليّة أو تلك التي تتخذ شكل ثريا كونها تضفي بعض التوازن على الجزء السفلي من هذا الوجه.

كما تناسبه الأقراط التي تكون قاعدتها أعرض من جزئها العلوي. أما التصاميم التي لا تناسبه فالمستديرة والعريضة.

- الوجه المربع:

يتميّز بكون الجبهة وخطّ الفك بالعرض نفسه مما يجعل شكله مربعاً. تناسبه الأقراط متوسّطة الطول وتلك البيضاوية التي تعمل على التخفيف من عرضه. أما التصاميم التي لا تناسبه فتلك المربّعة وتلك المرصّعة بالأحجار الكبيرة كونها تسلّط الضوء على ضخامة حجمه.

- الوجه الرفيع والطويل:

يتميّز هذا الوجه بغياب الخدّين المكتنزين ولذلك فهو يحتاج إلى أقراط كبيرة تعوّض عن ضيق المساحة في وسطه. تناسبه الأقراط الطويلة جداً وحتى الضخمة كونها تخلق توازناً مع طوله. أما التصاميم التي لا تناسبه فالصغيرة جداً وتلك التي تتخذ شكل أزرار تترصع أحياناً بالأحجار.