كيف تطبقين ظلال العينين؟

إذا كنت تعتبرين أن تطبيق #ظلال_العينين مهمة صعبة عليكِ تتركينها لمهارة خبيرة التجميل التي تلجئين إليها في المناسبات الكبيرة، فاعلمي أن بعض النصائح العمليّة ممكن أن تسهّل عليك هذه العمليّة في ماكياجكِ اليومي وفي الحفلات. تعرّفي عليها من خلال الإجابات على الأسئلة التالية:



1- كيف يتمّ اختيار صيغ وألوان ظلال العينين الملائمة للنهار؟

عند تطبيق الماكياج النهاري، يُفضل اختيار الألوان الطبيعية لظلال العينين أي تدرجات البيج، الزهري، الرماني والبني الفاتح مع القلم الاسود الخفيف داخل العين. على أن يتم تحديد الجفن بطريقة ناعمة جداً داخل محيط العين بواسطة القلم الأسود، ثمّ توضع فوقه الظلال، التي من المستحسن، أن تكون موحّدة اللون أو عبارة عن خليط هادئ جداً مؤلف من لونين فقط.



2- كيف يمكن تطبيق الظلال ليبدو مظهر الماكياج طبيعياً؟

يفضل الابتعاد عن ألوان الظلال الداكنة والقوية في حال كان الماكياج للنهار، أما #ماكياج الليل والسهرات، فيمكن أن تُستخدم عند تطبيقه ألوان الظلال الملائمة للبشرة وللأزياء، ويمكن أن تكون قويّة أو لمّاعة بما يتناسب مع أجواء الاحتفالات والسهرات.



3- إلى أي مدى يجب مراعاة شكل العين عند تطبيق الظلال وهل تؤثر موضة الماكياج في هذا المجال؟

للحصول على إطلالة ناجحة يجب عدم الخروج عن الماكياج الذي يليق بكل عين. أما تطبيق موضة الماكياج الرائجة في هذا الموسم فممكن على جميع الوجوه شرط الأخذ بعين الإعتبار شكل العين وتطويع الموضة بما يناسب هذا الشكل.



4- كيف تكون ظلال العيون التي توضع في السهرات، وبماذا تختلف في صيغها وألوانها،عن تلك الخاصة بالنهار؟

إن الإضاءة تكون عادة بقويّة وبارزة في السهرات، لذلك قد يكون من الممكن خلط مجموعة من الألوان اللماعة مع البودرة اللماعة ووضعها على كامل الوجه وعلى الجفون وفوق أحمر الشفاه أو اعتماد أحمر شفاه قوي،كما يمكن وضع رموش اصطناعية. أما في النهار، فيستحسن أن تكون ألوان ظلال العيون غير لماعة وخفيفة ويفضل عدم الخلط بين الألوان.

5- كيف يتم اختيار ألوان ظلال العيون، وهل يتم تنسيقها مع ألوان الماكياج الأخرى أم مع لون البشرة والازياء؟

يجب تنسيق ظلال العيون مع لون البشرة في الدرجة الاولى وتنسيقها مع الأزياء في الدرجة الثانية. كما يجب أن تكون متناغمة مع ألوان الماكياج الأخرى التي ستوضع على كامل الوجه.



6- هل يجب تنسيق ألوان الظلال مع لون العينين؟

من المفضل اختيار الظلال التي تتلاءم مع لون العينين لتبدوان أكثر جاذبية. فالعين البنية تليق بها ألوان المشمشي، الزهري، الرماني الليلكي، البني، الأسود، والباذنجاني.

العين السوداء تليق بها الألوان النارية الدافئة وتدرجاتها مثل: الأحمر الداكن، البني، الزهري الداكن، الزيتي والازرق البترولي.

أما العين الخضراء فيليق بها الزيتي، الرمادي، الفضي والاسود. فيما تليق ألوان الفضي، النيلي، الاسود والليلكي الداكن بالعين الزرقاء.

7- كيف يتمّ تنسيق لون الظلال مع لون البشرة؟

البشرة السمراء تليق بها معظم الالوان باستثناء الألوان الداكنة بشكل مبالغ به. أما البشرة البيضاء والحنطية فتليق بهما الألوان التي تمنحهما الدفء مثل:البني، الباذنجاني والليلكي الداكن.



8- ما هي الوصيّة التي يجب أن تتقيّد بها الفتيات في سن العشرين فيما يتعلّق بتطبيق واختيار ظلال العيون المناسبة؟

اختيار الالوان الملائمة للون البشرة ولون العينين ضروريّ للحصول على النتيجة المرجوّة. ولهذه المرحلة العمرية، يفضل عدم الإكثار من ظلال العيون والمساحيق سواء من كريم الأساس او البودرة او البلاش، كونها تمنح المظهر لمسة قاسية ومتكلفة.

يمكن استعمال البودرة فقط للوجه مع ظلال عيون خفيفة جدا ولمسة من البلاشر ومن ملمع الشفاه.



9- و ما هي الوصيّة التي يجب أن تتقيّد بها المرأة التي تخطّت الأربعين عند تطبيق ظلال العينين؟

بعد الأربعين يفضل دائما إعتماد كريم الأساس من النوع السائل لعدم إبراز التجاعيد، والابتعاد عن ألوان ظلال العيون الداكنة للمحافظة على إشراقة العين.



10- هل يمكن الحفاظ على ثبات ظلال العينين لوقت أطول؟

إن تطبيق الظلال فوق "الكونسيلير" كافٍ لتثبيتها. لكن يمكن أيضاً استخدام مثبتات خاصة في حال وجود مناسبة معينة تستلزم الحفاظ على نضارة الماكياج لفترة طويلة.



11- كيف يتم تطبيق تقنية ظلال العيون المدخنة؟

تطبق الطريقة نفسها المعتمدة في ظلال العيون الاخرى لكن يتم تحديد شكل العين بقلم أسود(كحل)، ثم توضع فوقه ظلال العيون السوداء بواسطة الريشة المخصصة لذلك، ويتمّ تمويهها بطريقة الربت.



12- ما هي ألوان الظلال الملائمة لكّ مرحلة عمريّة؟

في مرحلة المراهقة يفضل اعتماد الألوان الخفيفة من مشتقات الزهري، والأزرق، والأخضر الفاتح أي الألوان النضرة. وفي مرحلة النضج يمكن اعتماد الألوان القوية على اختلاف تدرجاتها. أما في مرحلة ما بعد الخمسين، فمن الأفضل العودة إلى ظلال العيون الخفيفة والناعمة التي تليق بمختلف ألوان البشرة.