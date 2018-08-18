اختاري "أزرق شفشاون" لوناً لأزيائك الخريفية

المعروف عن شفشاون أنها مدينة ريفية تقع في شمال المغرب، وتتميز بطغيان اللون الأزرق على منازلها، وجدرانها، وحتى شوارعها. وقد شكلت هذه المدينة الزرقاء مصدر إلهام أساسياً للمصممة المصرية مهى عبد الرشيد، التي أطلقت علامة أزيائها الجاهزة Bambah منذ أكثر من 8 سنوات في دبي.

تحمل هذه المجموعة من الأزياء الخاصة بالخريف والشتاء المقبل عنوان "أزرق شفشاون" مما يفسر طغيان هذا اللون المشرق على العديد من أزيائها. وقد غطى اللون الأزرق بكامل تألقه بعض الإطلالات واختلط مع الذهبي، أو الفضي، أو الأبيض في إطلالات أخرى.

جاءت معظم التصاميم مستوحاة من خمسينيات القرن الماضي، وقد تم تنفيذها بأسلوب عصري يرضي متطلبات المرأة التي تبحث عن أناقة لافتة ولكن غير متكلفة.

بالحديث عن مجموعتها تقول مهى عبد الرشيد: "أنا سعيدة جداً بالطريقة التي ترجمت بها أفكاري في هذه المجموعة، وباختياري للمدينة الزرقاء كمصدر إلهام أساسي لها. فلطالما حلمت بتحويل رؤيتي لهذه المدينة إلى أزياء فاخرة، وقد حاولت هذه المرة أن أتحدى نفسي بتقديم أسلوب متجدد لم يسبق لي تقديمه من قبل".

اختارت مهى لتنفيذ أزيائها أقمشة جامدة كالبروكار والتفتا، وزينت تصاميمها بعقد كبيرة، وأكمام منفوخة، وتطريزات غنية. وقد حولت القماش إلى أقراط كبيرة للأذنين اتخذت شكل أزهار ضخمة أضافت لمسات أنثوية لافتة على الإطلالات.

تعرفوا على بعض تصاميمها فيما يلي.