تعرّفي على "الصحّ والخطأ" في ماكياج العيد

الاهتمام بالحصول على طلة مشرقة في العيد يرتبط ارتباطا مباشراً بحسن تطبيق #الماكياج المناسب. ولذلك ندعوكِ لأن تستعيدي معنا أبرز المعلومات التي تندرج ضمن خانتي "الصح والخطأ" في ماكياج العيد، مما يضمن لكِ الحصول على إطلالة جميلة بهذه المناسبة.

حدّدي نوع بشرتكِ

إن تحديد نوع بشرتكِ يساعدكِ في اختيار المستحضرات التي تناسبها، فالبشرة الدهنيّة تحتاج مثلاً منتجات ماكياج خالية من الزيوت بخلاف البشرة الجافة التي تحتاج مستحضرات ماكياج غنيّة بالعناصر المرطّبة.

تجنّبي المستحضرات الغنيّة بالمواد الحافظة والعطور

أنواع الماكياج الغنيّة بالمواد الحافظة قد تحتوي على مهيّجات للبشرة تتسبب في تحسّس البشرة. ابتعدي عنها خاصةً في حالة البشرة الحسّاسة. جرّبي اختيار مستحضرات الماكياج الغنيّة بالمواد الطبيعيّة، فهي أكثر فعالية وأماناً على البشرة.

أحسني اختيار كريم الأساس

احرصي على اختيار كريم الأساس المناسب للون بشرتكِ وطبيعتها. استشيري خبيرة التجميل لتساعدكِ على تحديد الصيغة المناسبة لبشرتكِ واللون الذي يساعد على توحيدها وإخفاء شوائبها.

لا تهملي استعمال الكريم التمهيدي

يشكّل الكريم التمهيدي القاعدة الأساسية لوضع الماكياج والحفاظ على ثباته لفترة طويلة. ولذلك من الضروري استعماله في المناسبات والحفلات مباشرةً بعد الكريم المرطّب وقبل تطبيق أي مستحضر ماكياج.

موضوع يهمك إذا كنت تعتبرين أن تطبيق #ظلال_العينين مهمة صعبة عليكِ تتركينها لمهارة خبيرة التجميل التي تلجئين إليها في المناسبات... كيف تطبقين ظلال العينين؟ العربية ستايل

أضيفي هذا المكوّن إلى الماسكارا التي تستعملينها

للحفاظ على ثبات الماسكارا وتجنّب سيلانها على وجهكِ نتيجة الحرّ، أضيفي قطرتين من الغليسيرين إلى أنبوبها مما يجعل صيغتها غير قابلة للتكتّل.

تأمين ثبات أحمر الشفاه

احرصي على تطبيق محدّد الشفاه أولاً على كامل الشفتين قبل تطبيق أحمر للحفاظ على ثباته لأطول فترة ممكنة.

"السموكي" بخطوات سهلة وعمليّة

للحصول على ماكياج دخانيّ (سموكي) مثالي، ابدئي بتطبيق مستحضر تمهيدي حول العينين، ثمّ طبّقي الظلال الداكنة على الجفن المتحرّك وموّهيها جيداً قبل تطبيق الظلال الفاتحة تحت الحاجب، ثمّ خطّطي عينيكِ بالكحل الأسود، ولا تنسي تطبيق المساكارا.

لا تهملي خطوة تطبيق ظلال الخدين

تذكّري دائماً أن ظلال الخدين هو المستحضر المسؤول عن حيويّة وإشراق بشرتك، فلا تهملي تطبيقه. ويمكنكِ الاستعاضة عنه بـ"بودرة الشمس".