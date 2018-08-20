هكذا تحصلين على إطلالة مشرقة في العيد

سواء كنت محترفة في تطبيق #الماكياج أو مبتدئة في هذا المجال، تابعي معنا هذه النصائح التي ستؤمّن لك الحصول على إطلالة مشرقة في #العيد بخطوات سهلة وعمليّة.

- للبشرة: مزيد من الضوء

اهتمّي بجعل بشرتك خالية من العيوب من خلال توحيدها:

• كريم الأساس: اختاريه بتركيبة خفيفة وسائلة، والمستحضر المثالي في هذه الحالة هو كريم ملون شبه مطفأ أو بين اللامع والمطفأ. فهذه التركيبات، الغنية غالبا بجزيئات ضوئية، تسمح باجتذاب الضوء ومنح البشرة البريق. وعلى العكس من ذلك، تجنبي التركيبات المطفأة تماماً التي تجعل البشرة جامدة.

• الكونسيلير: لا تستخدميه لإخفاء الدوائر السوداء، ولكن لمنح البريق للبشرة. اختاري لونا أفتح بدرجة من لون بشرتك، وضعيه بلمسات خفيفة تحت العينين. ثم غطيه بطبقة رقيقة من البودرة.

• البودرة: لا غنى عنها للتخلص من لمعان البشرة. كما أنها ضرورية لتثبيت الماكياج ومنح البشرة لمسة نهائية مخملية. اختاري البودرة المضغوطة (فهي سهلة الاستخدام والتعديل ووضع اللمسات النهائية)، بحيث يكون لونها مطابق للون بشرتك أو تكون شفافة. وتجنبي البودرة القزحية التي تتسبّب بإبراز العيوب.

- للعينين: ماكياج بسيط وأنيق

"كلما كان ماكياج العينين بسيطاً، زادت أناقته"، حاولي تطبيق هذه القاعدة في ماكياجك.

• ظلال العيون: مهما كان لون عينيك، احرصي على ألا ترتكبي خطأ اختيار الظلال القزحيّة، تجنبي الألوان المشرقة الواضحة كالأزرق والأخضر والبنفسجي وابتعدي عن الماكياج الفحمي. اختاري تركيبة متوسّطة بين اللامع والمطفئ من أجل اجتذاب الضوء، وضعيها على شكل هالة من الضوء على الجفون.

• تحديد العينين: بدلا من استخدام الآي لاينر - الذي من الصعب وضعه بالنسبة للمبتدئات - أو استخدام قلم الكحل – الذي يتسرب مع مرور الوقت - حددي خط الرموش برسم خط باستخدام ظلال العيون بعد تبليل الفرشاة بالماء، ثم اسحبي الخط نحو الخارج لإطالة خط الرموش. اختاري ألوان البني أو الرمادي، أو الأسود للبشرة الزيتونية.

• الماسكارا: ابتعدي عن ألوان الماسكارا الجنونية، والتزمي باللون الأسود، فهو أنيق دائما. اختاري هذا المستحضر بتركيبة مرنة تطيل الرموش وتكثفها. وتجنبي الماسكارا التي تعطي الانطباع برموش زائفة، فهي لا تصمد طوال النهار.

• الحاجبان: لا تنسي حاجبيك، لأنهما يبرزان نظرة العين. يمكنك تسريحهما وترتيبهما باستخدام ماسكارا شفافة على شكل جل خاصة بالحواجب؛ وإذا كان حاجباك رقيقين جدا، يمكنك زيادة سماكتهما باستخدام ظلال عيون جافة أو قلم خاص بالحواجب.

- للخدين: إشراقة وردية

يكمن سر البشرة الجميلة في اختيار البلاشر وطريقة وضعه.

إذا كانت بشرتك فاتحة، اختاري بلاشر باللون الوردي الفاتح أو الوردي المائل للصفرة، الذي يعطي الانطباع أن بشرتك جميلة وصحية. احرصي على أن يكون لون الخدين والشفتين متوافقا.

إذا كانت بشرتك تميل للون الذهبي، اختاري بلاشر لونه برتقالي ليموني، أو الخوخي الفاتح أو الوردي المائل للون الليمون الهندي.

عند وضع البلاشر، استخدمي حركات تصاعدية نحو تفاحتي الخدين. وامسحي خديك مرة أخرى بالفرشاة "الفارغة التي لا تحتوي على لون" لتوزيع اللون وإعطاء مظهر طبيعي. إذا كانت بشرتك جافة، استخدمي بلاشر كريمي.



- للشفاه: ابتسامة نجمة

تجنبي ألوان أحمر الشفاه الداكنة، واختاري التدرجات الطبيعية التي تضفي مزيداً من الامتلاء على شفتيكِ.

• محيط الشفاه: احرصي على أن يكون لون محيط الشفاه متوافقا مع لون أحمر الشفاه، فالهدف ليس إبراز محيط الشفاه، بل إبراز الشفتين. ضعي بودرة على محيط الشفاه ليكون اللون طبيعيا إلى أقصى حد، كما أن هذا يساعد على تثبيت أحمر الشفاه.

• أحمر الشفاه: اختاري تركيبة أحمر الشفاه بين المطفأ واللامع. وضعيه باستخدام الفرشاة لأن هذا يوفر أساسا متينا لأحمر الشفاه ويثبته.

• الغلوس: استخدمي الغلوس كطبقة ثانية فقط. فالكثير من اللمعان على شفتيك لن يظهر جميلا في الصور، كما لن يكون عمليا في هذا اليوم الذي سيقابلك فيه الكثيرون لتهنئتك. اختاري غلوس لؤلؤياً، فهو يعزز بريق ضوء البشرة ويترك وراءه لمعة محببة حين يبدأ بالتلاشي.

-اللمسة النهائية:

التعزيز والتثبيت هما الخطوتان الأخيرتان في ماكياجك.

• التعزيز: ضعي سائلا مضيئا باللون الوردي أو الخوخي أو الذهبي لالتقاط الضوء على المناطق الرئيسية، وهي أعلى عظمتي الخدين وجذور الشعر وشحمتي الأذن وأسفل الذقن. وضعي لمسة بسيطة فوق البلاشر لمنح بشرتك الانتعاش.

• التثبيت: بدلا من استخدام مثبت الماكياج، الذي يجعل معالم الوجه جامدة، ضعي طبقة خفيفة أخرى من البودرة ورشي القليل من رذاذ المياه المعدنية على بعد 30 سم من وجهك لتثبيت الماكياج وإراحة معالم وجهك لكي لا تبدين كالدمية.