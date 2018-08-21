5 خلطات لونيّة ينصحكِ الخبراء بها هذا الخريف

إذا كانت الألوان المشرقة تغزو أزياءنا الربيعيّة والصيفيّة، فإن حلول الخريف غالباً ما يترافق مع توجّه نحو الألوان الترابيّة والحياديّة التي تطبع هذا الموسم بطابعها. ولكن ماذا لو غيّرنا العادة هذه المرّة، وعملنا على استقبال الخريف القادم بخلطات لونيّة منعشة ومفاجئة في تناسقها. تعرّفوا فيما يلي على 5 خلطات لونيّة جديدة ينصح خبراء المظهر باعتمادها في الخريف المقبل.

عند مراجعة خطوط موضة الخريف التي تمّ عرضها سابقاً خلال أسابيع الموضة العالمية للأزياء الجاهزة، سوف تلاحظون استعمال عدة ألوان منعشة منها الأزرق الثلجي، والبرتقالي الهادئ، والليلكي الفاتح الذي يتزيّن بلون حقول اللافندر، وهي لم يتمّ استخدامها بلمسات خفيفة ولكن تقاسمت الإطلالة مع ألوان أخرى قويّة حيناً وحياديّة حيناً آخر.



1- الليلكي والأحمر:

اختير الليلكي كلون للعام 2018 من قبل دليل "بانتون"، ولذلك رأيناه في العديد من عروض هذا العام. ولكن الجديد في المجموعات الخريفيّة أنه اختلط مع لون قويّ هو الأحمر. ويتميّز هذا الخليط غير المتوقع بأنه يضفي لمسة من التجدد على الإطلالة، ويتمتع بتناسق لافت نظراً للتدرجات الزرقاء الموجودة في طيّات اللونين.

عند تنسيق هذين اللونين مع بعضهما البعض، احرصي على إبقاء قصّات أزيائكِ بسيطة للحفاظ على إطلالة عصريّة.



2- الأزرق الفاتح والبيج:

يسهل تنسيق الأزرق الفاتح والبيج كلاً بمفرده مع العديد من الألوان الأخرى خاصةً الحياديّة منها. ولكنهما يشكلان أيضاً ثنائيا مميّزا عند تنسيقهما مع بعضهما البعض. ينصح خبراء المظهر بإضافة لمسات أنثويّة على هذا الخليط من خلال اعتماد الأزياء ذات القصّات غير المتوازية وتلك التي تتزيّن بالكشاكش والعقد.

3- الأحمر والوردي:

إنه الثنائي الأكثر جرأة، إذ يجمع بين لونين قويين ومتناقضين في الوقت نفسه. وهو الثنائي الأصعب من حيث التنسيق لتجنّب الوقوع في فخّ الإطلالة التي تفتقر إلى الذوق الرفيع. احرصي على اختياره بخامات راقية قد تكون الساتان والكريب للحصول على إطلالة عصريّة غير متكلّفة.

4- البنفسجي والبني الفاتح:

إن سرّ نجاح الخليط بين البنفسجي والبيج يكمن باختيار التدرّج المناسب من تدرجات البيج المتعددة، وهو الذي يختلط بلمسات من البني. يمكنكِ تنسيق أزيائكِ البنفسجيّة مع أكسسوارات باللون البيج للحصول على إطلالة مشرقة لا تخلو من اللمسات الحياديّة.

5- البرتقالي الفاتح والعاجي:

يُعتبر البرتقالي الفاتح لون صعب الارتداء والتنسيق مع الألوان الأخرى. ولكنه يكتسب أناقة لافتة عند تنسيقه مع العاجي الذي يضفي عليه لمسات عصريّة لافتة. يناسب هذا الثنائي الإطلالات اليوميّة ويمكن أن يكون لافتاً في المناسبات أيضاً.