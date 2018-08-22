خطوات ضروريّة للعناية بشعركِ الطويل

إذا كنت تريدين الحفاظ على صحة وجمال شعركِ الطويل، عليكِ أن توليه الاهتمام اللازم في مجال العناية والوقاية من الاعتداءات الخارجية التي تضعفه وتلحق الأذى به. تابعي النصائح التالية وتقيّدي بها فهي سهلة وعمليّة.

قصي أطراف شعرك كل 6 إلى 8 أسابيع

تخلّصي فقط من بضع سنتيمترات عند الأطراف، لأن الجفاف يحدث عادة في أطراف #الشعر. هذا الأمر سيجعل شعرك بأكمله صحياً ومتألقاً. تجد العديد من النساء صعوبة في اتخاذ هذا القرار، حيث يعتقدن أن قص بعض الشعر سيعرقل عملية نموّه، لكنها خطوة ضرورية، خاصة إذا كانت أطراف الشعر متقصّفة وتالفة.

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احمي شعرك

تجنبي أجهزة تصفيف الشعر الساخنة مثل المجفف الكهربائي أو آلة تجعيد وتنعيم الشعر، فهي تجفف وتتلف الشعر. دعي شعرك يجف طبيعيا بعد الاستحمام، سترين أن شكله وملمسه سيكون أفضل حين تفعلين ذلك بشكل منتظم. وقد تضر الشمس أيضا بالشعر، فإذا كنت ستقضين وقتاً طويلا تحت الشمس، ارتدي قبعة لحماية شعرك. يمكنك أيضا وضع كونديشنر لا يتم شطفه لحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية.

تجنبي تسريحات الشعر المشدودة والأكسسوارات القاسية على الشعر

إن دبابيس الشعر المعدنية والربطات المطاطية قد تتسبّب في تقصّفه وتكسره. اختاري تسريحات شعر غير مشدودة وأكسسوارات لطيفة بدلا من ذلك. هكذا يظل شعرك أكثر صحة مع مرور الوقت.

مشطي شعرك المبلل باستخدام مشط عريض الأسنان

كوني لطيفة جدا حين تفككين تشابكات الشعر فهو يكون في أضعف حالاته وأكثر عرضة للتكسر حين يكون مبتلاً.

اغسلي شعرك بالشامبو كل يومين أو ثلاثة

إذا لم يكن شعرك دهنيا جداً، ليس هناك حاجة لغسله يوميا. في الواقع، غسل الشعر يوميا قد يتسبب بجفافه وفقدانه للحيوية.

ضعي كونديشنر عميق على شعرك مرة أسبوعيا

اتركي العلاج على شعرك لمدة 20 دقيقة تقريبا قبل غسله. إذا كان شعرك جافا جداً، استعيني بحمامات الزيت أو الكريم المرطب التي تطبّق كقناع على الشعر وتؤمن له التغذية التي يحتاج إليها.

اعتمدي نظاماً غذائياً صحياً مليء بالمغذيات

إذا لم تحصلي على المغذيات الصحيحة، لن ينمو شعرك سريعا، كما سيتكسر بسهولة. وبالإضافة إلى تناول غذاء متوازن، تناولي حبة يوميا من الفيتامينات المتعددة أو من الفيتامينات المعزّزة لنمو الشعر والأظافر.

اتبعي التعليمات المرافقة لعبوة تلوين الشعر

اقرئي كل التعليمات المرافقة للعبوة قبل تلوين شعرك في المنزل. ارتدي قفازات النايلون الموجودة عادة في العلبة. إذا كان شعرك مموجاً أو مجعداً، نعميه بالمجفف الكهربائي قبل البدء بعملية صبغ الشعر، فمن الأسهل توزيع اللون على الشعر الناعم. وتقيّدي بالوقت المذكور على العبوة لترك الصبغة على الشعر.

اعتني بشعرك بعد صبغه

اكتفي بشطف شعركِ بالماء للتخلص من الصبغة الموجودة عليه، ولا تستعملي الشامبو في هذه الحالة بل استخدمي الكونديشنر الموجود في العلبة. انتظري 24 ساعة بعد تلوين الشعر قبل أن تغسليه بالشامبو، على أن تختاري #شامبو خالٍ من السلفات الذي يفقد الشعر حيويّة لونه. يمكنك أيضا استخدام شامبو يعزز لون #الصبغة لتفتيح اللون أو إضفاء البريق عليه.