لكل مشكلة تجميلية حل عند الأمهات.. إليك الوصفات

تملك الأمهات دائماً حلولاً للمشاكل التجميليّة البسيطة والمعقّدة. وهي في الغالب حلول طبيعيّة تعتمد على مكوّنات موجودة عادةً في منازلنا يسهل تحضيرها. تعرّفوا على بعض أشهرها وأكثرها فعالية فيما يلي.

وصفات لنعومة البشرة

• شمع النحل وزيت الزيتون: تعتمد هذه الوصفة على استعمال شمع النحل، بعد تذويبه على نار هادئة أو في حمام مائي، ثم خلطه بالكمية نفسها من زيت الزيتون للحصول على صيغة كريميّة تحفظ في عبوة وتُستخدم يومياً على أي مكان من الجسم أو الوجه. يمنع هذا الكريم الجفاف والتشقّق الذي يمكن أن يصيب #البشرة، وهو يمنحها الترطيب والمرونة.

• قناع الموز المقاوم للتجاعيد: يُعتبر الموز من الفواكه الغنية بالفيتامينات مما يجعله من أفضل الأغذية لصحة البشرة والشعر ونعومة اليدين. لتحضير #قناع الموز، اخلطي ثمرة موز مهروسة وثلاث ملاعق من الحليب السائل. يتمّ توزيع هذا القناع على البشرة مع التركيز على أماكن التجاعيد ويترك لمده 15 دقيقه ثم يشطف بالماء الفاتر.

وصفات للعناية بالبشرة

• زيت الزيتون: زيت الزيتون الصديق الأقرب إلى قلوب الأمهات، فهو يحافظ على ليونة وترطيب بشرة الوجه والجسم، كما أنه يعتني باليدين ويغذّي الأظافر.

• شرائح الخيار: تعتبر كمادات شرائح الخيار من أقدم الوسائل التي استعملتها الجدات على البشرة، خاصة لمنطقة أسفل العينين، والتي أثبتت فعاليتها حقاً في تنعيم #الجلد الرقيق تحت العينين وتبريد وترطيب العينين من الداخل، كما أنها تحد من ظهور علامات التعب والهالات السوداء تحت العين. ويعتبر عصير الخيار وصفة جيدة للبشرة بشكل عام، نظراً لميزته القابضة للمسامات والتي تعمل على تنظيف البشرة والإقلال من إفرازاتها. كما أن لكمادات شرائح البطاطا نفس تأثير شرائح الخيار لمنطقة أسفل العينين.

• أكياس الشاي: حال أكياس الشاي الأسود كحال شرائح الخيار، فهي أحد أهم الوسائل التي استخدمتها الأمهات لمنطقة العينين، والتي تعمل على التخفيف من الانتفاخ أسفل العينين الناتج من الإرهاق والتعب.

• ماء الورد: يُستعمل ماء الورد كغسول ومنظف وملطف يومي. تنصح الأمهات بمسح كامل الوجه بقطنة مغمسة بماء الورد لإضفاء صفاء ونقاء للجلد، كما أنه يعمل على تهدئة البشرة الحساسة بعد عملية إزالة الشعر أو في حالة تهيجها، وذلك بعد لأن يتم خلطه مع النشاء.

• اللبن الزبادي: يستعمل اللبن الزبادي بمفرده كمنظف وملطف للبشرة، أو كقناع مغذٍ بمزجه مع عصير الخيار أو العسل الطبيعي. كما أنه يشكّل مع العسل وصفة جيدة للحفاظ على نعومة ونضارة اليدين.

• العسل: يُساعد على تطهير مسام البشرة ويحافظ على الجلد في حالة جيدة. فقط اغسلي وجهك بماء فاتر ثم ضعي العسل عليه واتركيه لمدة تتراوح بين 10و15 دقيقة ثم اغسلي وجهك من جديد.

وصفات للعناية بالشعر

• زيت الزيتون: يحتل زيت الزيتون مكانة مميزة فيما يخص منتجات الشعر حتى المصنع منها كيميائيا، والسبب هو في ميزته بمنح الليونة والرطوبة للشعر مما يمنع جفافه، سواء تمّ استخدامه منفصلاً او مع مكونات أخرى.

• زيت الخروع: لا تختلف الأمهات في أن زيت الخروع يعمل على تكثيف الشعر وإكسابه اللمعان، حتى إن العديد يستعملنه على الرموش أيضا فيساعد على كثافتها وإضفاء لمعان عليها وترك إيحاء شبيه بذلك الذي تتركه الماسكارا.

• الحناء: الحناء أفضل طريقة طبيعيّة لتلوين الشعر. ويمكن خلطها بمكونات متعددة للحصول على ألوان مختلفة، كخلطها مع الشاي للون بدرجات البني، الكركديه للون الأحمر، الكركم للون الأشقر، قشور الباذنجان للون بني محمر والبابونج للون الكستنائي. وتصف الأمهات أيضا بخلط الحنة مع نوع أو أكثر من الزيوت الطبيعية، كزيت الزيتون لترطيب الشعر ومنع حفافه، أو زيت الخروع لتكثيف الشعر، وغيرها من الزيوت، بالإضافة للمكونات الأخرى المضافة حسب نوع الشعر وحاجته، كالبيض، اللبن الزبادي، خل التفاح، الليمون وغيرها.

• أوراق السدر: أوراق السدر إحدى بدائل صبغة الشعر، وتؤكد الأمهات على أن غسل الشعر بأوراق السدر المخلوط بالماء بشكل منتظم يمنع ظهور الشيب في #الشعر ويحافظ على لونه وصحته، ويمكن استخدامه كبديل للشامبو، أو خلطه معه.

• الزيوت المختلفة: تتميّز العديد من الزيوت بفائدتها للشعر، ومنها زيت حبة البركة الذي يستخدم في غسل الشعر فيمنحه قوة ونعومة. أما زيت المريمية فيغذي الشعر وينشط فروة الرأس ويستخدم كصبغة طبيعية لتغميق لون الشعر. كذلك زيت اللوز وزيت جوز الهند التي تُستخدم للحفاظ على نضارة الشعر وصحته.