اجعلي من سترة الدنيم رفيقتك في الموسم المقبل

تشكل سترة الدنيم الرفيق المثالي لإطلالاتنا اليومية في كافة أيام السنة، فلونها الحيادي، وطابعها العملي، وخامتها المريحة... عوامل تسهّل تنسيقها مع العديد من أزيائنا.

تعرفوا فيما يلي على بعض الأفكار الجديدة لارتدائها في الموسم المقبل.

1- اختاري سترة الدنيم التي تزينها تطريزات تتخذ شكل رسومات هندسية وزخرفات تم تنفيذها بقماش الدانتيل لإضفاء طابع غجري عصري على إطلالتك.

2- نسقي سترة الدنيم مع سروال يتزين بالزخرفات نفسها للحصول على بدلة ذات طابع "كاجوال". واحرصي على اختيار أكسسواراتك بلون الدنيم أيضاً.

3- نسقي ثوبك الطويل المخطط بالألوان مع سترة دنيم، حذاء رياضي، وحقيبة ملونة لإطلالة شبابية مريحة وأنيقة على السواء.

4- يمكنك اعتماد سترة الدنيم التي تزينها رسومات الأزهار عند الظهر مع الحفاظ على تصميمها بسيطاً من الأمام وتنسيقها مع تنورة طويلة مطبعة بالأزهار أيضاً.

5- لإطلالة شبابية مبتكرة، جربي سترة من الدنيم بدون كمّين وباللون الرمادي الداكن. ونسّقيها مع "تي-شيرت" قطنية باللون الأسود، سروال من الدنيم باللون الأزرق الفاتح وحذاء بلون مشرق وكعب مرتفع.

6- اختاري سترة دنيم قصيرة باللون الأزرق ومزينة بالشراريب لارتدائها فوق سروال من الدنيم الأسود وقميص أسود، على أن يتم تنسيقها مع أكسسوارات باللون الأسود أيضاً.

7- ما زالت موضة تزيين سترة الدنيم برسومات مطرزة منتشرة، فهي تضفي لمسات مزخرفة على إطلالتك اليومية.

8- يمكنك اعتماد الدنيم خامة لكامل إطلالتك. يكفي تنسيق سترة الدنيم مع "توب" وتنورة ضيقة وحذاء من الخامة نفسها أيضاً.

9- تتناسق خامة الدنيم مع خامات أخرى ممكن أن تدخل عليها لتضيف على إطلالتها لمسات من الابتكار والأناقة.

10- يمكن للكشاكش أن تدخل على سترة الدنيم لتزينها بلمسات مبتكرة وعصرية بعيدة كل البعد عن الطابع الرومانسي التقليدي المتعارف عليه عند استعمالها.