هكذا تحضّرون لوشن يعتني بالبشرة عند إصابتها بضربة شمس

عند التعرّض المباشر للشمس ينصح خبراء العناية بالبشرة باستعمال كريمات حماية تقي من مضار الأشعة ما فوق البنفسجيّة، وبالاستعانة بكريمات ما بعد الشمس للتعويض عن ما فقدته البشرة من الرطوبة وحمايتها من الجفاف الذي يجعلها تبدو فاقدة للحيويّة ويسرّع في آليّة شيخوختها. ولكن هل تعلمون أنه يمكنكم تحضير مستحضر ما بعد الشمس بأنفسكم وبمكوّنات طبيعيّة تغذّي البشرة وتبعدكم عن استعمال الكريمات الموجودة في الأسواق، والتي تحتوي على العديد من المكوّنات الكيميائية؟

- جلّ الصبار:

إذا كنت تملكين نبتة صبار في منزلكِ، فهذا يعني أن الحلّ المطلوب في هذا المجال متوفّر في متناول يديكِ. يكفي أن تقطعي ورقة الصبّار بشكل أفقيّ إلى قطع رقيقة تمررينها على بشرتكِ في الأمكنة التي تعرّضت لضربة شمس.

وسيقوم الجل الذي ينسكب منها بتغذية بشرتكِ وترطيبها بالعمق مما يساعد على تهدئة ضربة الشمس وترك إحساس بالانتعاش محبّب على البشرة. أما إذا كانت أوراق الصبار غير متوفّرة في متناولكِ يمكنكِ الاستعانة بعبوات جل الصبار التي تُباع عادة في الصيدليات أو في متاجر بيع المنتوجات الطبيعيّة.

يتمتع جلّ الصبار بخصائص مطهّرة، مساعدة على التآم الجروح، والمضادة للبكتيريا وللالتهابات. كلّ ذلك يجعل منه حليفاً مثالياً للبشرة خاصةً أنه ينشّط آلية تجدد الخلايا، يرطّب الطبقات السطحيّة للبشرة ويعيد إليها ليونتها المفقودة.

- عصير الخيار وزيت اللوز:

يمكن لخليط عصير الخيار وزيت اللوز أن يشكّل وسيلة فعّالة للعناية بالبشرة التي تعرّضت لضربات الشمس. يكفي خلط عصير حبة من الخيار مع ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو للحصول على لوشن طبيعي يمكن حفظه في الثلاجة لمدة 3أيام ويُنصح بتطبيقه في المساء على البشرة.

ويمكن أيضاً الإستعانة بقناع الخيار المهروس في الخلاط الكهربائي لتهدئة وإنعاش بشرة الوجه التي تعرضت لضربات الشمس، فالخيار يتمتع بمفعول مضاد للأكسدة ومهدىء للألم مما يجعل منه علاجاً مثالياً للبشرة التي تعرضت لحروق الشمس.