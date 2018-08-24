هكذا تحافظين على جمال شفاهك طوال العام

تتسبب التبدلات المناخية بجفاف #البشرة بشكل عام، وبشرة الشفاه بشكل خاص. فالجلد على الشفاه هو الأرق مقارنة ببقية الجلد في الوجه، فيما لا تحتوي الشفاه على غدد دهنية أو غدد التعرق. أضف إلى هذا حقيقة أن الشفاه تفقد الرطوبة أكثر بنسبة تتراوح بين 3 و10 أضعاف من مناطق الوجه الأخرى، لذا ليس من المستغرب أن تعاني من الجفاف. ولكن ماذا يفعل معظمنا بشكل غريزي حين نشعر بجفاف الشفاه؟ بالطبع، نحاول ترطيبها باللسان مما يؤدّي إلى تفاقم المشكلة، لأن اللعاب يضر بالطبقة الجلدية الرقيقة على الشفاه، مما يزيدها جفافاً، إلى درجة التقشر والنزيف. ولذلك ننصحك بتبني النصائح التالية للحفاظ على شفاه ناعمة على الدوام:



1- اهتمّي دائما بالترطيب

واظبي على تطبيق مرطب الشفاه كجزء من روتين العناية اليوميّة ببشرتك. يمكنك عدم استخدام مرطب الشفاه الذي يحتوي على عامل وقاية من #الشمس في الليل لأنك لست بحاجة لذلك واستبداله بمرطبات الشفاه التي تحتوي على #الفيتامين A أو الفيتامين E لتغذية بشرتها.

2- اختاري الأساس المناسب

تبنّي بعض الخطوات التحضيريّة لكي تبدو شفاهكِ بأجمل صورة دون تسرب اللون أو اختفاء أحمر الشفاه: طبّقي كريم الأساس على شفاهكِ، ثم لوني كامل المنطقة وليس فقط محيط الشفاه باستخدام قلم التحديد، على أن تظلي دائماً في حدود خط الشفاه الطبيعي. وحين تحددين الشفاه باتباع شكلهما الطبيعي يمكنك تمديد الخط قليلا ولكن دون مبالغة للحفاظ على مظهر طبيعي مكتنز لشفاهك.



3- طبّقي أحمر الشفاه بشكل صحيح

ابدئي بوضع اللون من وسط الشفاه، ثمّ مدّيه باتجاه زوايا الفم. ولكي لا ينتهي أحمر الشفاه على أسنانك، ضعي أصبع السبابة في فمك وأغلقي شفاهك حوله ثم اسحبيه. فهذه طريقة رائعة لإزالة اللون الزائد. احرصي على مسح أصبعك، وإلا سينتهي اللون على ملابسك.

4- ثبتي اللون جيداً

لماكياج النهار اعتمدي الصيغ المرطبة والألوان المحايدة من أحمر الشفاه أما لماكياج المناسبات فمن الأفضل اعتماد الصيغ اللماعة والألوان الجريئة لإضفاء لمسة من التجدد على #الإطلالة.

إذا كنت لا تحبين أحمر الشفاه الذي يدوم طويلا لأن تركيبته تسبب عادة جفاف الشفاه. اعتمدي الخطوات التالية لتثبيت أحمر الشفاه: بعد وضع اللون، اربتي عليه بمنديل ورقي. ثم ضعي القليل من البودرة على الشفاه باستخدام الفرشاة وأعيدي وضع اللون من جديد. إن اتباع هذه الخطوات يحمي الشفاه من الجفاف والتقشر والتشقق.