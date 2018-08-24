6 معلومات يجب أن تعرفيها قبل تطبيق الأقنعة على بشرتك

للاستفادة من تطبيق الأقنعة التجميليّة على بشرتك، يجب أن تحسني اختيار القناع المناسب لمتطلّباتها ونوعها، وأن تتعرفي على المعلومات التالية التي من شأنها أن تسهّل عليكِ هذه المهمة وتؤمّن لك أفضل النتائج للحصول على بشرة مشرقة بنضارتها.

1- هل تحتاجين إلى غسل وجهك قبل تطبيق أي قناع تجميلي عليه؟

• بكلّ تأكيد، فتطبيق القناع التجميلي على بشرة غير نظيفة يجعل مهمته أكثر صعوبة، فلا تصل مكوّناته إلى سطح #البشرة نتيجة تراكم طبقات الماكياج، والغبار، والإفرازات عليها. كما أنه يساهم في دفع الأوساخ إلى عمق الخلايا بدل التقاطها للتخلّص منها.

2- هل يجب تطبيق القناع على بشرة جافة أم رطبة؟

• الحلّ المثالي يكون باتباع التعليمات المرافقة للمستحضر. ولكن عند عدم ذكر أيّ تفاصيل في هذا المجال، فإن بعض الترطيب يسهّل عمل القناع كون مكوّناته تتفاعل بشكل أفضل على البشرة عندما تكون رطبة.

3- هل نحصل على نتائج أفضل عند ترك القناع لمدة أطول من اللازم على البشرة؟

• الأمر مرتبط بنوع القناع، فبالنسبة لأقنعة الصلصال، الأقنعة التي يتمّ تقشيرها عن البشرة، الأقنعة المطاطيّة، الأقنعة التي تحتوي على ريتينول، والأقنعة المضادة لحبّ الشباب من الأفضل التقيّد بالوقت المذكور في نشرة التعليمات المرافقة للمستحضر. إذ يمكن أن تسبّب الجفاف والالتهابات في حال بقائها لمدة أطول على البشرة. أما بالنسبة للأنواع الأخرى من الأقنعة، فإن إبقائها على البشرة لفترة أطول يزيد من فعاليتها بالتأكيد. وللتأكد من أن البشرة تحتمل وضع القناع لفترة أطول، تقيّدوا بالوقت اللازم في المرة الأولى ثمّ أضيفوا في كلّ مرة بضع دقائق بعد ذلك.

4- هل يمكن استعمال القناع التجميلي الخاص بالوجه على العنق ومنطقة أعلى الصدر أيضاً؟

• بالتأكيد، الأمر ممكن إلا في حالة البشرة الحسّاسة. فالبشرة في منطقة العنق وأعلى الصدر تكون أكثر حساسية من بشرة الوجه، كما أن غددها الدهنيّة تكون ضئيلة مما يزيد من حساسيتها.

5- هل يجب تجنّب منطقة الحاجبين عند تطبيق قناع على الوجه؟

• معظم الأقنعة لا تلحق أي أذى بالحواجب، ولكن تجنّبوا هذه المنطقة عند تطبيق قناع مقشّر أو قناع يعيد تشكيل الوجه، لأن إزالته قد تتسبّب في إزالة بعض الشعر من الحاجبين بشكل نهائي.

6- كيف يتمّ اختيار نوع القناع عند المعاناة من عدة مشاكل تجميليّة في الوقت نفسه؟

• إذا كنت تعانين من جفاف البشرة، وظهور البقع وفقدان الحيوية في الوقت نفسه يكون عليكِ استعمال عدة أقنعة مع بعضها البعض. ابدئي باستعمال قناع منقٍّ على المنطقة الوسطى من الوجه للتخفيف من الإفرازات الدهنيّة، واستعملي قناعاً بخلاصة شجرة الشاي على الخدين للتخفيف من حدّة البقع، على أن يتمّ تطبيق قناع مرطب على المناطق الأخرى من الوجه.

- لمحاربة حبّ الشباب: اختاري الأقنعة التي تحتوي على السولفور المضاد للالتهابات، الصلصال الذي يمتصّ الإفرازات الدهنيّة، حمض الساليسيليك أو حوامض ألفا هيدروكسي التي تنقّي المسام وتساعد على انقباضها.

- لتفتيح البشرة: استعيني بالأقنعة التي تحتوي على خلاصة عرق السوس فهي تؤمّن إشراقها، وبتلك التي تحتوي على الكلندولا التي تقوّي نسيجها.

- للبشرة الفاقدة للحيوية: تساعد الأقنعة التي تحتوي على أنزيمات الفاكهة مثل البابايا واليقطين في إعادة الحيوية والإشراق إلى البشرة.

- للبشرة التي تعاني من الجفاف: اختاروا الأقنعة الغنيّة بالعناصر المرطّبة كالغليسيرين والحمض الهيالوريني. واحرصوا على أن تكون هذه المواد في أعلى قائمة المكوّنات المستعملة فيها مما يدلّ على أنها تتوفر فيها بنسبة مرتفعة.