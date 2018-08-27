تعرّفوا على هذا المكوّن الذي يملّس الشعر ويعتني بالبشرة

عندما تقومين بطهو الأرز في المنزل، لاترمي ماء السلق الذي يكون عادة غنيا بالبروتينات، والمعادن، والفيتامينات. فهو فعّال جداً في مجال تمليس الشعر وتعزيز نموّه كما أنه يتمتع بفوائد في مجال العناية بالبشرة.

ينتشر استخدام هذه الوصفة القديمة جداً في بلدان الشرق الأقصى. وهي سهلة، فعّالة وغير مكلفة. يكفي أن تحتفظي بماء سلق الأرز وتتركيها لتبرد لتصبح جاهزة للاستعمال. اشطفي بها شعرك بعد غسله بالشامبو وتفويحه جيداً بالماء.

يقوم ماء سلق الأرز بتمليس الشعر كما يعزّز نموّه وكثافته دون أي جهد. ويؤمّن لألياف الشعر التغذية والحماية التي تحتاجها، ويناسب كافة أنواع الشعر: الرقيق، والخشن، والمجعّد، والمتموّج.

يمكن حفظ ماء الأرز في عبوة زجاجيّة في البراد لمدة أسبوع كامل، فالمغذيات الموجودة فيه تحمي الشعر من خلال تخفيف تشابكه وتمليسه في الوقت نفسه. كما يعمل النشا الموجود في ماء الأرز على تغذية فروة الرأس وحمايتها من الحكّة.



- كيفيّة الحصول على ماء الأرز:

يمكن الحصول على ماء الأرز بطريقتين مختلفتين: من خلال غسل الأرز بالماء جيداً للتخلّص من الأوساخ الموجودة فيه، ثمّ نقعه بالماء النظيف لمدة نصف ساعة قبل تصفيته واستخدام مياهه. أما الطريقة الثانية فتعتمد على غسل الأرز ثمّ سلقه وتصفيته مع الاحتفاظ بماء السلق لاستعمالها بعد تبريدها.

وتحتوي ماء الأرز على نسبة مرتفعة من الحديد المفيد لتقوية الشعر والبشرة، بالإضافة إلى الفيتامينات من فئتيB وE التي تتمتع بفعالية في علاج التهابات البشرة وفروة الرأس.

- كيف يعتني ماء الأرز بالبشرة:

استخدمي قطعة من القطن لمسح وجهكِ يومياً بماء الأرز، لما يتمتع به من فوائد متعددة في مجال العناية بالبشرة. فهو يعمل على تنعيم البشرة وترطيبها، كما أنه ينظّفها من الأوساخ ويخلّصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها.

يساهم ماء الأرز أيضاً في الوقاية من حبّ الشباب كونه يعمل على تضييق مسام البشرة، وهو يساعد على تهدئة الجلد ومعالجة التهاباته.