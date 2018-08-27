4 ألوان لأزيائك تجعل إطلالتك أكثر شباباً

الحفاظ على الإطلالة الشابة حلم يراودنا جميعاً ونسعى لتحقيقه بأساليب مختلفة منها: العناية بالبشرة، وتلوين #الشعر، والخضوع للعلاجات والعمليّات التجميليّة. ولكن هل تعلمون أن للألوان دوراً بارزاً في إضفاء لمسات من الحيوية على كامل إطلالتنا. تعرّفوا فيما يلي على 4 ألوان يؤكّد خبراء المظهر أنها تجعلنا نبدو أكثر شباباً:

- الأزرق الفيروزي:

من حسنات اللون #الفيروزي أنه يساعد على إبراز إشراق جميع ألوان البشرات. وهو يتوفر بتدرجات مختلفة منها ما يميل إلى #الأزرق ومنها ما يميل إلى الأخضر. ولمعرفة التدرّج الذي يناسبكِ أكثر من سواه، أنظري إلى الشرايين التي تظهر عادةً في الجهة الخلفيّة من معصمكِ وحدّدي ما إذا كانت تميل إلى اللون الأزرق أو الأخضر ثمّ اختاري التدرّج الفيروزي الأقرب إليها. ينطبق هذا الأمر على صاحبات البشرة الفاتحة، أما إذا كانت بشرتكِ زيتونيّة أو داكنة فكل التدرجات الفيروزيّة تناسبك.

- الأحمر- البنفسجي:

هو تدرّج مميّز من اللون الأحمر يحتوي على لمسات ورديّة وبنفسجيّة في الوقت نفسه مما يجعل منه لوناً أنثوياً منعشاً بامتياز. إختاريه بدل التدرجات الورديّة الفاتحة أو التدرجات الحمراء القانية للحصول على إطلالة شابة، ولا تخافي من اعتماده لكامل إطلالتك فهذا اللون المشرق يضفي عليها لمسة من النضارة والشباب.

- الأسود الجديد:

تذكّري دائماً أن الأسود هو لون قاسٍ وصارم يزيد من شحوب البشرة ويجعلها تبدو فاقدة للحيوية. جرّبي استبداله بألوان أقلّ حدّة مثل الرصاصي، والكحلي، أو سواها من الألوان الداكنة المعروفة بكونها أقل قساوة منه.

- أزرق "بيريوينكل":

يتميّز هذا الأزرق المتوسط الحدّة بكونه يضفي لمسات من الإشراق على مختلف ألوان البشرات والشعر. فهو غنيّ باللمسات الليلكيّة والبنفسجيّة، ويذكّر بلون السماء الربيعيّة. لا تترددي باعتماده كلون لكامل إطلالتكِ أو أضيفيه بلمسات بسيطة على شكل أكسسوار أو وشاح يكون قريباً من وجهكِ.