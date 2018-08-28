5 أخطاء ترتكبينها عند غسل شعرك

إذا كنت تعانين من مشاكل #الشعر المتطاير، الجذور الدهنيّة، والخصلات الفاقدة للحيوية...فاعلمي أنها قد تنتج عن الأخطاء التي نرتكبها عادةً أثناء #غسل_الشعر. فهذه الخطوة التي تقومين بها بشكل دوري هي أهم ما تعتقدين بالنسبة لمظهر شعرك الصحيّ.

ولذلك ندعوك إلى التعرّف على أكثر الأخطاء شيوعاً التي يمكن تقومي بها أثناء غسل شعرك:

1- سوء اختيار الشامبو:

بعض الأشخاص يختارون الشامبو لأن رائحته ذكيّة، والبعض الآخر لأن شكل عبوته جميلة. ولكن اعلمي أن لهذا الاختيار مهمّة أساسية في مجال العناية بشعرك، فكلّ نوع من أنواع الشعر له متطلّباته ولذلك هناك أنواع من الشامبو مخصّصة للشعر الجاف، والشعر الدهني، والشعر العادي، والشعر المجعد. كما هناك أنواع لمعالجة مشاكل الشعر مثل القشرة، وفقدان الحيوية فيما نجد أيضاً أنواعاً من الشامبو خاصة بالشعر المصبوغ تعمل على تغذيته وتثبيت لونه.

2- الإفراط في غسل الشعر:

كم مرة يجب غسل الشعر أسبوعياً؟ هذا السؤال يتبادر إلى أذهان الجميع ولكن لاوجود لإجابة محددة له. فوتيرة غسل الشعر ترتبط عادةً بنوعه، إذ إن الشعر الدهني يحتاج إلى حمّام كل يوم أو يومين، والشعر الجاف يحتاج إلى حمّام كلّ أربعة أو خمسة أيام. ولكن بصورة عامة يجب عدم الإفراط في غسل الشعر لتجنّب إلحاق الأذى بفروة الرأس وبالطبقة الحامية للشعر. وهذا يعني أنه من الأفضل تجنّب غسل الشعر إلا إذا كان متسخاً، دهنيّاً، أو تنبعث منه رائحة كريهة.

3- غسل الشعر بطريقة خاطئة:

بعد أن تحسني اختيار الشامبو المناسب وتتجنبي الإفراط في غسل الشعر أكثر من اللازم، يصبح عليك الاهتمام بالخطوات التي تعتمدينها لغسل شعرك، ومنها توزيع الرغوة عليه. بعض النساء تعاني من جذور دهنيّة وخصلات جافة، وفي هذه الحالة يُنصح بوضع رغوة الشامبو على الجذور فقط وخلال شطف الشعر سوف تنزلق الرغوة على طول الشعر مما يساهم في تنظيفه.

انتبهي أيضاً إلى خطوة تدليك الشعر أثناء وضع الكونديشر عليه، فإذا كانت مريحة وتنشّط الدورة الدمويّة في فروة الرأس عليها أن تتمّ بنعومة لأن القساوة في هذا المجال تنشّط إنتاج الإفرازات الزهميّة في فروة الرأس مما يجعل الشعر دهنياً.

4- إهمال استعمال مستحضرات العناية:

عندما يكون الشعر رطباً بعد غسله يصبح أكثر حساسية وعرضة للتكسّر. وهو في هذه الحالة يحتاج إلى عناية خاصة بواسطة أنواع من الكونديشنر والأقنعة ترطّبه، وتغذّيه، وتحميه كما تساعد على فكّ تشابك خصلاته وتنعيمه.