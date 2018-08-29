السيراميك يتزيّن بالماس في ساعة "شانيل" الجديدة

أطلقت دار Chanel ساعتها النسائية الجديدة التي تحمل اسم Code Coco كتحيّة إلى تاريخ وأسلوب مؤسسة هذه الدار الفرنسيّة العريقة.

وبعد عرض تصميم #الساعة المصنوع من الفولاذ في شقة "مادوموازيل شانيل" الواقعة في 31 شارع كامبون، تجتمع سفيرات هذه الساعة أليس ديلال، سوجوبارك، نوزومي إيجيما، وألما جودوروسكي في فندق ريتز الباريسي لتقديم إصدار جديد من هذه الساعة مصنوع من السيراميك الأسود.

تألّقت #العارضات في #الصور التي التقطت بهذه المناسبة في جوّ يملؤه المرح وخفّة الظلّ، في المكان الذي اعتبرته الآنسة #شانيل منزلاً آخر لها وتقول عنه: "فندق ريتز هو منزلي".

تتميّز ساعة Code Coco بسوارها العريض وتصميمها المستطيل المصنوع من الفولاذ والسيراميك الأسود. وهي تأتي مرصعة بـ52 حبة من الماس تحيط بقرصها، إضافة إلى حبة ماس أكبر حجماً تتوسط المينا الأسود. وتتمتع هذه الساعة بقدرة على مقاومة الماء حتى عمق 30 متراً.