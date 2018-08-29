7 مكوّنات أبعدوها نهائياً عن وجوهكم

تُظهر الإحصاءات أن #المرأة العصريّة تستعمل يومياً حوالي 5 مستحضرات على بشرة وجهها مما يفسّر التطور الذي يشهده قطاع صناعة مستحضرات #التجميل، ويبرّر توقّع وصول المبيعات العالمية في هذا المجال إلى حوالي 130 مليار دولار أميركي مع نهاية العام 2019. ولكن من الضروري الاهتمام بنوع المكوّنات والمستحضرات التي يتمّ تطبيقها على بشرة الوجه وتجنّب ما يمكن أن يلحق الأذى بها. تعرّفوا فيما يلي على 7 مكوّنات ومستحضرات ينصح خبراء العناية بإبعادها نهائياً عن منطقة الوجه.

1- لوشن الجسم:

إذا كنت تستبدلين أحياناً كريم #الوجه الذي تستعملينه بلوشن ترطيب الجسم، فمن الضروري ألا تتحوّل هذه الخطوة إلى عادة روتينيّة. إذ إن خصائص اللوشن الشديد الترطيب والتغذية لا تتناسب مع طبيعة بشرة الوجه فتتسبّب بانسداد مسامها وظهور #حبّ_الشباب. احرصي على اختيار كريم مخصّص لبشرة وجهك يناسب طبيعتها ويرضي متطلّباتها.

2- ألواح الصابون:

يعتبر خبراء العناية بالبشرة أن عملية غسل الوجه تشكّل تفاعلاً مركّباً يعتمد على التوازن بين #تنظيف_البشرة من جهة والحفاظ على الإفرازات الحامية لها من جهة أخرى. ويؤدّي استعمال الصابون العادي إلى خلل في هذا التوازن، إذ يجرّد البشرة من الإفرازات الحامية لها مما يتسبّب في جفافها. ولذلك يُستحسن تنظيف الوجه بصابون مخصّص لهذا الغرض أو بحليب أو لوشن يتناسبان مع نوع كلّ بشرة.

3- معجون الأسنان:

يستعمل البعض معجون الأسنان لعلاج الحبوب التي تظهر على بشرة الوجه. ولكن خبراء العناية بالبشرة يحذّرون من ذلك كونه يتسبّب في جفاف البشرة وتهيّجها. والحلّ في هذا المجال يكون باستعمال كريمات تحتوي على بروكسيد البنزويل أو حمض الساليسيليك، التي تعمل على تقشير البشرة والتخلّص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها، بالإضافة إلى القضاء على البكتيريا المسبّبة لحبّ الشباب.

4- رذاذ تثبيت الشعر:

يستعين خبراء التجميل برذاذ تثبيت #الماكياج للحفاظ على ثباته لأطول فترة ممكنة. ويمكنك اعتماد هذه الخطوة للحصول على النتيجة نفسها. ولكن لاتستعملي أبداً رذاذ تثبيت الشعر على وجهك بدل رذاذ تثبيت الماكياج، فهو يحتوي على مكوّنات غير مناسبة للبشرة ممكن أن تتسبّب بتحسّس البشرة أو ظهور البثور عليها.

5- عصير الليمون:

يدخل عصير الليمون في العديد من الخلطات الطبيعيّة المخصّصة للعناية بالبشرة. ولكن هل تعلمون أنه يمكن أن يؤدي إلى تحسّسها نتيجة احتوائه على مادة "البسولارين" الحسّاسة جداً تجاه الضوء مما يتسبب بظهور بقع بيضاء على البشرة عند التعرّض للشمس. ولذلك ينصح أطباء الجلد بتجنّب استعمال الخلطات التي تحتوي على عصير الليمون في حالة البشرة الحساسة والفاقدة للحيوية.

6- الماء الساخن:

أبعدوا الماء الساخن عن الوجه. هذه هي وصيّة خبراء العناية بالبشرة، فهو يجرّد الجلد من الطبقة الدهنيّة الحامية له ويتركه جافاً مما يجعله ضعيفاً تجاه الاعتداءات الخارجيّة كما أنه يلحق الأذى بالشعر أيضاً. استبدلوا الماء الساخن بالماء الفاتر فحرارته تتناسب أكثر مع متطلبات البشرة والشعر.

7- بياض البيض:

يدخل بياض البيض في العديد من وصفات #الأقنعة الطبيعيّة نظراً لغناه بالبروتينات المفيدة للبشرة، ولكن الخبراء يوصون بتجنّب استعماله كونه قد يحتوي على بكتيريا السالمونيللا التي يمكن أن تنتقل من سطح البشرة إلى داخل الجسم مسبّبةً التهابات مزعجة.