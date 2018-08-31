هل ترشين عطرك بالطريقة الصحيحة؟

عندما ترشين عطرك، هل ترشينه في الهواء ليشكل غيمة عطرة تمرين عبرها؟ أم تضعينه كلمسة نهائية بعد ارتداء كامل ثيابك والانتهاء من ماكياجك؟ فطريقة استعمال العطر هي التي تحدد فترة ثباته التي قد تتراوح بين 5 دقائق وعدة ساعات.

تابعي معنا فيما يلي هذه النصائح التي تضمن لك الحفاظ على رائحة ذكية لفترة طويلة.

- 4 مناطق لتطبيق العطر

إن أفضل وقت لرش العطر هو بعد وضع الكريم المرطب على البشرة. احرصي بعد الحمام على تنشيف بشرتك جيداً وترطيبها بلوشن مغذي ثم طبّقي عليها العطر بشكل مباشر. فالمرطب يشكل أساساً مثالياً لتثبيت رائحة العطر على البشرة. أما أفضل الأماكن لتطبيق العطر فهي عند الجهة الخلفية للعنق، داخل الكوع، داخل المعصم، وعند طية الركبة.

- اختاري مستحضرات الحمام والعناية برائحة عطرك

إن استعمال الصابون، جل الحمام، الشامبو، واللوشن المرطب برائحة عطرك نفسها تساعد على تثبيته لفترة أطول وتجعل عبيره يدوم طوال اليوم. يمكنك أيضاً وضع القليل من اللوشن المرطب أو الفازلين على نقاط النبض قبل تطبيق العطر مما يحافظ على ثبات العطر لفترة طويلة.

- لا تفركي المعصمين على بعضهما البعض

يشدد الخبراء في مجال تصميم العطور على تجنب فرك داخل معصميك على بعضهما البعض عند تطبيق العطر عليهما لأن ذلك يتسبب في تلف النفحات الأولية في العطر التي تكون الأكثر حساسية فيه.

- يمكنك تعطير شعرك أيضاً

تؤمن بعض ماركات العطور صيغاً خاصة لتعطير الشعر، ولكن يمكنك استعمال عطرك الاعتيادي لتعطير شعرك أيضاً من خلال رشه على فرشاة وتسريح شعرك بها فتنتقل جزيئات العطر من الفرشاة إلى الشعر. ولكن تجنبي رش العطر مباشرة على شعرك حتى لا يتسبب بجفافه.

- اختاري بعناية مكان تخزين عطرك

إذا كنت تريدين لعطرك أن يدوم طويلاً، يستحسن حفظه في مكان بعيد عن الضوء وبارد نسبياً مع تجنب تعرضه لتغييرات في درجات الحرارة. تفادي وضعه على رف الحمام فالحرارة، والرطوبة، والضوء التي يتعرض لها في هذا المكان تتسبب في تفكك مكوناته وفقدان عبيره بالإضافة إلى عدم ثباته. احتفظي بعطرك في علبته، في الدرج، أو في الثلاجة للحصول على رائحة عطرة على مدار اليوم.