10 أفكار جديدة لأناقتك في سبتمبر

يشكل شهر أيلول/سبتمبر فترة انتقالية بين فصلي الصيف والخريف. فإذا كنت تكرهين الروتين في إطلالتك وتبحثين عن أفكار متجددة لأناقتك في استقبال الموسم الجديد، تابعي معنا 10 اقتراحات أنيقة تتميز بطابعها العصري البعيد عن الكلاسيكية والتكلف في الوقت نفسه، واختاري منها ما يناسبك.

1- اختاري ثوباً بدون كمين وذات لون مشرق ترتدينه فوق "تي شيرت" قطنية بيضاء وتنسقينه مع حذاء باللون الأبيض. أما حقيبتك فاختاريها بلون مغاير قد يكون الأسود مثلاً.

2- اعتمدي الطبعة نفسها ولكن بأحجام مختلفة. جربي سروال مطبع بالأزهار الكبيرة مع "توب" تزينها الأزهار الصغيرة، على أن تكون الطبعتين متشابهتين. ونسقي إطلالتك مع أكسسوارات ذات لون مشرق ومختلف كلياً عن لون أزيائك.

3- اختاري ثوباً طويلاً بلون موحد ومحايد كالأبيض، أو الأسود، أو البيج ونسقيه مع حقيبة صغيرة ذات طابع كلاسيكي وحذاء تزينه الطبعات المبتكرة.

4- جربي تنورة متوسطة الطول يزينها الترتر وتكون بلون باستيلي مشرق، على أن تنسقيها مع قميص قطنية بيضاء وحذاء رياضي. فمن شأن ذلك أن يحول الترتر من خامة خاصة بالسهرات والمناسبات إلى خامة يمكن أن تصلح للإطلالات اليومية.

5- استبدلي الطبعات التقليدية كطبعة الخطوط، والأزهار، والمربعات بالطبعات الهندسية التي تضفي طابعاً عصرياً ومتجدداً على إطلالتك. ولا تخافي من اعتماد الابتكار في خلطات لونية لست معتادة على تنسيقها مع بعضها البعض.

6- كوني جريئة في إضافة لمسات من التناقض على إطلالتك، كأن تنسقي ثوباً باللون الرمادي ترتدينه فوق قميص أبيض مع حذاء بلوني البيج والأسود وحقيبة بيضاء. وستتفاجئين بأن النتيجة ستبدو أنيقة وعصرية.

7- ارتدي ثوبك الطويل الذي تزينه أزراراً أمامية مفتوحاً فوق سروال من الدنيم تكون قصته ضيقة، على أن تنسقي إطلالتك مع حذاء بدون كعب مفتوح من الخلف.

8- ارتدي الألوان الخريفية بطريقة متجددة ونسقيها مع الأبيض الذي سيضيف عليها لمسة من الإشراق. يمكنك أن تجمعي أيضاً في إطلالتك بين عدة طبعات من المربعات بطريقة ذكية ومبتكرة.

9- اجعلي إطلالتك متوازنة من خلال التنسيق بين لون قوي مشرق وآخر محايد، على أن تختاري لهذه الإطلالة أزياءً بقصات عصرية مريحة وأكسسوارات تتوافق معها.

10- ارتدي سترة البلايزر المصنوعة من الدنيم فوق ثوب بلون باستيلي يتميز بتفاصيله الأنثوية الرومنسية. ولا تنسي تنسيق إطلالتك مع حذاء بكعب مرتفع وحقيبة يكونان بلون الثوب نفسه.