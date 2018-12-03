هل تكون اللبنانية ميرا طفيلي ملكة جمال العالم قريباً؟

استطاعت الوصيفة الأولى لملكة #جمال_ لبنان ميرا طفيلي أن تحتلّ المرتبة 8 من بين أفضل 20 مرشّحة لنيل لقب ملكة جمال العالم.

وذلك أثناء التحضيرات لهذه المسابقة التي تجري حالياً في #الصين، على أن يُقام الحفل الختامي يوم 8كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وتشارك في هذه المسابقة 118 متبارية من حول العالم، وقد استطاعت اللبنانية #ميرا_طفيلي أن تلفت الأنظار بجمالها، وأناقتها، وثقافتها مما خوّلها الحصول على هذه المرتبة المتقدّمة بين أفضل 20 متبارية مخوّلات الحصول على لقب ملكة جمال العالم.

وكانت ملكة جمال جزر موريشيوس احتلّت المرتبة الأولى في هذه المرحلة، فيما حصلت ملكة جمال فرنسا على المرتبة الثانية، وملكة جمال فنزويلا على المرتبة الثالثة.

وقد حازت ملكة جمال #الفلبين على المرتبة الرابعة، وملكة جمال نيجيريا على المرتبة الخامسة.

كما تمّ اختيار ملكة جمال بنغلاديش في المرتبة السادسة، وملكة جمال تشيلي في المرتبة السابعة، وملكة جمال #ماليزيا في المرتبة التاسعة، وملكة جمال غواديلوب في المرتبة العاشرة.

فهل تكون ميرا طفيلي حاملة لقب ملكة جمال العالم قريباً؟