بيونسيه تتألق بإطلالة من توقيع مصمم سعودي

لفتتنا النجمة الأميركية #بيونسيه بأناقتها في حفل 2018 Global Citizen Festival الذي أقيم مؤخراً في مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية للاحتفال بمرور 100عام على ولادة الرئيس الجنوب إفريقي الراحل #نيلسون_مانديلا.

وقد تألّقت بيونسيه خلال الحفل بست إطلالات، كان أبرزها الثوب الوردي المزيّن بالكشاكش، الذي اختارته من مجموعة المصمم السعودي #محمد_آشي لربيع وصيف 2018. وكان سبق أن رأينا الثوب نفسه على النجمة الهندية ديبيكا بادوكون خلال "مهرجان كان السينمائي" 2018.

من #الإطلالات التي اعتمدتها بيونسيه أيضاً، إطلالة من Balmain تلوّنت بالأسود والأبيض، وتزيّنت برسومات مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

كما ظهرت بجامبسوت باللون الأصفر من Versace، وتألّقت بثوب طويل باللون الأخضر من علامة Quiteria&George الجنوب إفريقية.

وتميّزت بيونسيه بإطلالة ملوّنة تزيّنت بالورود المطرّزة من توقيع المصممة اليونانية ماري كترانتزو، كان اللافت فيها فكرتها التي جسّدت عظمة إفريقيا-الأم وقوة النساء بأسلوب فاخر وأنيق.