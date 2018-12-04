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بيونسيه تتألق بإطلالة من توقيع مصمم سعودي

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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لفتتنا النجمة الأميركية #بيونسيه بأناقتها في حفل 2018 Global Citizen Festival الذي أقيم مؤخراً في مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية للاحتفال بمرور 100عام على ولادة الرئيس الجنوب إفريقي الراحل #نيلسون_مانديلا.

بيونسيه بيونسيه
ديبيكا بادوكون ديبيكا بادوكون
الثوب الوردي كما بدا في مجموعة آشي ستوديو الثوب الوردي كما بدا في مجموعة آشي ستوديو
التصميم الذي يحمل توقيع آشي التصميم الذي يحمل توقيع آشي

وقد تألّقت بيونسيه خلال الحفل بست إطلالات، كان أبرزها الثوب الوردي المزيّن بالكشاكش، الذي اختارته من مجموعة المصمم السعودي #محمد_آشي لربيع وصيف 2018. وكان سبق أن رأينا الثوب نفسه على النجمة الهندية ديبيكا بادوكون خلال "مهرجان كان السينمائي" 2018.

بيونسيه بتصميم من بالمان بيونسيه بتصميم من بالمان
بتصميم من كيتيريا أند جورج بتصميم من كيتيريا أند جورج
بتصميم من ماري كاترانتزو بتصميم من ماري كاترانتزو

من #الإطلالات التي اعتمدتها بيونسيه أيضاً، إطلالة من Balmain تلوّنت بالأسود والأبيض، وتزيّنت برسومات مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

كما ظهرت بجامبسوت باللون الأصفر من Versace، وتألّقت بثوب طويل باللون الأخضر من علامة Quiteria&George الجنوب إفريقية.

وتميّزت بيونسيه بإطلالة ملوّنة تزيّنت بالورود المطرّزة من توقيع المصممة اليونانية ماري كترانتزو، كان اللافت فيها فكرتها التي جسّدت عظمة إفريقيا-الأم وقوة النساء بأسلوب فاخر وأنيق.

كلمات دالّة

#نيلسون مانديلا, #نيلسون مانديللا, #محمد آشي, #بيونسيه, #الإطلالات

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