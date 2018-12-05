هذه دار الأزياء الشهيرة صممت فستان زفاف بريانكا شوبرا

أقامت الممثلة الهنديّة بريانكا شوبرا حفليّ زفاف بمناسبة زواجها من النجم الأميركي نيك جوناس الذي أُقيم مؤخراً في الهند. وقد شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور للإطلالات التي اعتمدتها مع عريسها في هذه المناسبة.

حفل الزفاف الهندي أقيم في أحد القصور الهنديّة الفخمة، وقد بدت بريانكا متألّقة بثوب هندي تقليدي أحمر حمل توقيع Sabayasachi تزيّن بالتطريز والكريستال الأحمر. استغرق تنفيذ هذا الثوب 3720ساعة وعمل عليه 110 أشخاص من المطرّزين المحترفين. أما العريس نيك جوناس فارتدى بدلة تقليديّة من الحرير الذهبيّ جاءت مطرّزة يدوياً.

لحفل الزفاف ذات الطابع الغربي، اختارت بريانكا ثوب زفاف أبيض طويل حمل توقيع دار Ralph Lauren الأميركية.

وقد تألّفت إطلالتها من قطعتين: ثوب عاري الكتفين فوقه ثوب شفّاف ذو ياقة مرتفعة وكمّين طويلين، تمّ تطريزه بحوالى2380000 من حبيبات اللؤلؤ الطبيعي.

تطلّب تنفيذ هذا الثوب 1826ساعة من العمل، وقد حمل في طيّاته الداخليّة قطعة قماش صغيرة من ثوب زفاف والدة العريس، وجمل صغيرة اختارتها العروس هي: اسم العريس، تاريخ الزفاف، أسماء والديّ العروس، وشعار هنديّ يتضمّن كلمات: العائلة، الأمل، التعاطف، والحب.

ترافق ثوب بريانكا الأبيض مع طرحة من التول بلغ طولها 75قدماً، أما بدلة التوكسيدو التي ارتداها العريس فجأت أيضاً من توقيع دار Ralph Lauren وحملت على الجيب الداخليّ القريب من القلب قطعة من ثوب العروس مطرّزة يدوياً بعبارة "حياتي" باللغة الهنديّة.

وقد اهتمّت دارRalph Lauren أيضاً بتصميم إطلالات والدتيّ العروسين، والأشابين ال12، والإشبينات ال12، بالإضافة إلى أطفال الشرف الذين بلغ عددهم5.