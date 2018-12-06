نجمات ومجوهرات بحفل "بولغاري" في دبي

بمناسبة إطلاق مجموعة مجوهرات Wild Pop Collection، أقامت Bulgari حفلاً مميزاً في فندق Bulgari Hotel Resort الواقع في دبي، دعت إليه باقة من النجمات والمؤثّرات العربيّات لاكتشاف قطع المجوهرات الفاخرة التي تضمّنتها هذه المجموعة.

من أبرز ضيفات هذا الحفل كانت الممثلة اللبنانية، #نادين_نسيب_نجيم، التي تزيّنت بمجوهرات Bulgari. وهي تألّقت بإطلالة حملت توقيع المصمم #زهير_مراد، تألّفت من ثوب أسود طويل فوقه "كاب" مطرّز بالذهبي. ومن المشاركات في الحفل أيضاً الممثلة التونسيّة #درة_زروق، والممثلة المصريّة تارا عماد، والإعلاميّة اللبنانية ديالا مكي، والنجمة السعودية أسيل عمران، والممثلة اللبنانية إيمي صيّاح...اللواتي بدين بكامل أناقتهنّ، وتزينن جميعاً بتصاميم Bulgari.

بحثت مجموعة مجوهرات Wild Pop Collection عن مصادر وحي لها في حقبة ثمانينيّات القرن الماضي، بما تميّزت به من موسيقى الديسكو، وفن البوب، بالإضافة إلى أعمال الرسام الفرنسي أندي وارهول. وتضمّنت حوالى 80 قطعة من المجوهرات تميّزت بألوانها الغنيّة واهتمامها بالتعبير عن الفرح وحبّ الحياة على طريقة Bulgari. اهتمّت عارضات الحفل بتقديم عدد كبير من قطع هذه المجموعة بحضور لوسيا سيلفستري بولغاري المديرة الإبداعية للدار التي حضرت خصيصاً إلى #دبي بهذه المناسبة.