دليل ألوان "بانتون" يختار المرجاني الحيوي لعام 2019

أعلن معهد "بانتون" المتخصص بإطلاق موضة الألوان أن المرجاني الحيوي أو Living Coral سيكون لون العام 2019. وقد اعتاد المعهد منذ 20 عاماً وحتى اليوم أن يطلق في كانون الأول/ديسمبر من كل عام توجهاته لألوان السنة الجديدة في مجال الموضة، والديكور، والتصميم، والاتجاهات الثقافية.

ويتميز لون Pantone 16-1546 Living Coral بطابعه الحيوي الذي تختلط فيه تدرجات البرتقالي مع لمسات من الذهبي. وهو يعكس الدفء، ويرمز للحاجة إلى التفاؤل والبحث عن السعادة. كما يشكل دعوة إلى الألفة والتواصل المباشر بعيداً عن التقنيات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

"اللون هو لغة ترتبط بالثقافة"، هذا ما قالته لوري بريسمن، نائبة رئيس معهد "بانتون" للألوان، خلال حديثها عن هذا اللون. وهي تابعت في هذا المجال: "إن المحيط الذي نعيش فيه يزداد تأثيراً علينا لسببين: أولاً لتحقيق التوازن بين العالم الافتراضي الذي يسرقنا والعالم الواقعي الذي يشكل الحقيقة المحيطة بنا. وثانياً لأن موارد الطبيعة تشكل مصدر طاقة بالنسبة إلينا، وهذه الطاقة تستطيع أن تكون إيجابية في حياتنا وتدعونا للتفاؤل والفرح".

إن روحية اللون "المرجاني الحيوي" تنقل إلى أذهاننا فكرة الراحة، الترفيه، والاحتفال التي تؤمن لنا التوازن في مواجهة تحديات الحياة العصرية. كما أنه لون ديناميكي يدعو إلى احترام موارد الطبيعة والحفاظ على البيئة، فلا تترددوا في اعتماده في الأزياء، والماكياج، والديكور... في استقبال العام الجديد.